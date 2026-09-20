5 xe ô tô đâm liên hoàn vì lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), vào khoảng 17h30 ngày 18/9, tại km19 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng về TP.HCM, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 phương tiện gồm một xe khách, hai ô tô con và hai xe bán tải.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hôm 18/9. Ảnh: Cục CSGT

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra tai nạn xuất phát từ chiếc xe con thứ 3 mang biển kiểm soát 51G-295xx không giữ khoảng cách an toàn trong bối cảnh mật độ phương tiện đông vào dịp cuối tuần, gây va chạm với 2 xe phía trước.

Sau đó, xe khách biển số 69B-000.33 (xe đi cuối) cũng không đảm bảo khoảng cách, tiếp tục đâm vào các phương tiện phía trước dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả 5 phương tiện hư hỏng. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy các tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Vụ việc được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục CSGT thụ lý, giải quyết theo quy định.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 xe hư hỏng. Ảnh: Cục CSGT.

Theo Cục CSGT, các vụ tai nạn liên hoàn cùng chiều trên đường cao tốc đều xuất phát từ việc lái xe không đảm bảo về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người lái ô tô nên tăng thời gian phản ứng lên 3-5 giây, đồng nghĩa với việc cộng thêm 30-50 m vào khoảng cách so với xe trước theo quy định (55 m) để đảm bảo an toàn khi di chuyển vào giờ cao điểm, mật độ xe trên cao tốc tăng cao cũng như trong điều kiện đường trơn trượt.

"Tài liệu từ chương trình Vision Zero - Thụy Điển (chương trình quốc gia về ATGT) cho thấy: ước tính nếu với tốc độ 80km/h khi phản ứng nhanh trong 1 giây và phanh gấp (trên mặt đường nhựa khô ráo và hệ thống phanh tiêu chuẩn) thì phải mất tới 50 m xe mới dừng lại được và cứ thêm 1 giây phản ứng phanh lại cộng thêm 10 m", trích thông tin được Cục CSGT đăng tải.