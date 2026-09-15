Phó thủ tướng: Phạt không giữ khoảng cách cần có lộ trình

Văn phòng Chính phủ ngày 14/9 thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện giao thông đường bộ.

Phó thủ tướng giao Bộ Công an đưa các tình huống giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào chương trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Việc xử phạt phải thực hiện theo lộ trình, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn tài xế và chỉ triển khai khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Quá trình xử phạt không được gây ùn tắc, xung đột giao thông, nhất là dịp lễ, Tết khi mật độ phương tiện tăng cao.

Theo lãnh đạo Chính phủ, yêu cầu giữ khoảng cách an toàn trên đường bộ, đặc biệt là cao tốc, phù hợp với Công ước Viên năm 1968 mà Việt Nam là thành viên, cũng như Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, việc áp dụng trên cao tốc thời gian qua còn hạn chế về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức thực hiện. Thời điểm triển khai xử phạt cũng chưa tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng sớm sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan, trong đó có Thông tư 38/2024. Khoảng cách an toàn cần được quy định phù hợp với tốc độ, mật độ giao thông, điều kiện cầu đường, địa hình và thời tiết. Trước mắt, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt hành vi không giữ khoảng cách, giúp tài xế nhận biết và chấp hành.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc, đoạn qua khu đô thị Ocean Park 1 và 2 theo hướng về cầu Thanh Trì, chiều 2/9. Ảnh: Phạm Chiểu

Hai tuần trước, sau phản ánh của báo chí về việc xử phạt xe không giữ khoảng cách trên cao tốc, Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan đánh giá mức phạt và tính khả thi của quy định.

Theo Thông tư 38/2024, khi đường khô ráo, bằng phẳng, tầm nhìn bảo đảm và không có biển báo khoảng cách riêng, xe chạy 60 km/h phải cách phương tiện phía trước ít nhất 35 m. Khoảng cách tối thiểu tương ứng với tốc độ trên 60 đến 80 km/h là 55 m; trên 80 đến 100 km/h là 70 m; trên 100 đến 120 km/h là 100 m.

Khi chạy dưới 60 km/h, tài xế phải chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mật độ phương tiện và tình hình giao thông. Nếu trời mưa, có sương mù, đường trơn trượt, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách phải lớn hơn mức áp dụng trong điều kiện thông thường hoặc tuân theo biển báo.

Việc xác định vi phạm cần căn cứ khả năng chủ động duy trì khoảng cách của tài xế. Trường hợp phương tiện khác bất ngờ chuyển làn, chen vào khoảng trống phía trước không thể mặc nhiên coi xe phía sau vi phạm.

Từ ngày 27/8, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra việc giữ khoảng cách trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Đến nay, hơn 20 trường hợp đã bị xử lý, chủ yếu là xe khách chạy sát phương tiện phía trước.

Đồ họa: Hồ Tân