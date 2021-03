5 vạn người chen chân đi lễ chùa Tam Chúc: Hà Nam đã có giải pháp xử lý

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã đưa ra các phương án khi có lượng khách đến lễ chùa đông để tránh ùn tắc.

Người dân chen chúc đi lễ tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) ngày 14/3.

Chiều 15/3, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã có buổi làm việc với Ban quản lý chùa Tam Chúc về việc đón 5 vạn khách đi lễ chùa vào dịp cuối tuần.

Theo ông Trọng, đơn vị đã trao đổi với Ban quản lý chùa Tam Chúc để đưa ra các phương án, định hướng khi lượng khách đến lễ chùa đông để tránh ùn tắc.

Thứ nhất, Ban quản lý chùa Tam Chúc tăng cường các điểm kiểm soát ở dưới, phân luồng du khách.

Thứ hai, tăng cường đội tình nguyện viên hướng dẫn, tuyên truyền trực tiếp tại chỗ. Trên những hướng phân luồng xe máy, ô tô con, xe khách đi theo tuyến khác nhau, ko tập trung 1 điểm, tránh tình trạng tập trung đông người.

Thứ ba, tăng cường lượng vận chuyển bằng xe, tránh trường hợp vận chuyển thiếu xe, sẽ có hiện tượng khách bị ùn ứ.

Ông Trọng yêu cầu yêu cầu chùa Tam Chúc phải thường xuyên đảm bảo cho du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, khẩu trang, không tập trung) của Bộ Y tế. Tăng cường các tổ công tác của nhà chùa, bố trí thêm các đội tuyên truyền loa tay yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nam yêu cầu ban quản lý khu du lịch Tam Chúc phải có định hướng phân luồng khách ngay từ ngoài cổng vào chứ không thể để khách dồn vào bên trong chốt bán vé mới phân luồng.

Ngoài ra, ông Trọng cũng cho biết, chùa Tam Chúc phải có phương án, kế hoạch đảm bảo trong trường hợp du khách quá đông vào những ngày cuối tuần. Bên cạnh đó, cần duy trì hoạt động thường xuyên đường dây nóng của chùa Tam Chúc kết nối với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam để kịp thời thông tin, báo cáo tình hình phòng chống dịch COVID-19, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đơn vị và khách du lịch.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và đoàn công tác của công an tỉnh đã tới kiểm tra tình hình an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Trước đó, ngày 14/3, nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh lượng người đông nghịt đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) để du xuân, lễ Phật khiến tình trạng quá tải, chen lấn, ùn tắc xảy ra tại một số địa điểm như khu bán vé, bến thuyền, nơi đón xe điện.

Trong các đoạn clip được chia sẻ có thể thấy hàng chục nghìn khách thập phương đã đổ về chùa, dù ban quản lý liên tục sử dụng loa để nhắc nhở, các nhân viên hỗ trợ yêu cầu người dân bình tĩnh xếp hàng nhưng tình trạng hỗn loạn, chen lấn vẫn tiếp diễn. Nhiều người lo ngại với việc người dân đi lễ chùa đông nghịt như thế này thì việc phòng dịch COVID-19 sẽ khó thực hiện tốt.

