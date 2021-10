47 học sinh một trường cấp 2 ở Phú Thọ mắc, nghi mắc COVID-19

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 17:20 PM (GMT+7)

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tạm dừng việc dạy học trực tiếp tại tất cả các cấp học ở TP Việt Trì, huyện Lâm Thao sau khi phát hiện 2 học sinh mắc COVID-19 và 45 em khác có kết quả test nhanh dương tính.

Ngày 17/10, UBND tỉnh Phú Thọ ra văn bản về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Từ ngày 13/10, tỉnh này đã phát hiện 53 ca COVID-19 tại xã Chu Hóa và phường Bạch Hạc (thành phố Việt Trì); thị trấn Hùng Sơn và thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao).

Từ 12h trưa 17/10, UBND thành phố Việt Trì, UBND huyện Lâm Thao tạm dừng, hạn chế một số hoạt động: Dừng tổ chức đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, nghi lễ tôn giáo, hoạt động tổ chức giao lưu thi đấu thể dục - thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại địa điểm công cộng; dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, mát- xa, xông hơi, quán bar, quán internet, trò chơi điện tử, bi-a, spa làm đẹp; nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ. Cùng với đó, yêu cầu người dân tạm thời dừng tổ chức các hoạt động cưới, hỏi; đối với đám hiếu tổ chức gọn, nhanh, hạn chế số lượng người tham dự.

Trước mắt, chính quyền tỉnh Phú Thọ đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại Cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ) đối với thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Lâm Thao (thuộc huyện Lâm Thao) và xã Hy Cương, xã Thanh Đình, xã Chu Hóa và phường Bạch Hạc (thuộc thành phố Việt Trì). Các địa bàn còn lại của thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao xác định nguy cơ dịch ở Cấp độ 3.

Đối với việc dạy học, tỉnh này yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, chỉ đạo trước mắt tạm dừng việc dạy học trực tiếp tại tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế sáng 17/10, tỉnh này đã phát hiện thêm 6 trường hợp khẳng định dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây tại TP Việt Trì (2 ca) và Lâm Thao (4).

Trường hợp thứ nhất mắc COVID-19 tại TP Việt Trì là chị Đ.T.Q, ở khu 8, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, là quản lý xưởng Công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ. Chồng chị Q làm tại Công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ và hai người con học Trường Tiểu học Chu Hoá và THCS Chu Hóa.

Trường hợp thứ hai mắc COVID-19 tại Việt Trì là ông D.V.Đ, ở tổ 20, Lang Đài, Bạch Hạc, Việt Trì.

4 trường hợp mắc COVID-19 ở huyện Lâm Thao đều ở khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, là người trong cùng gia đình và là F1 của các bệnh nhân COVID-19 đã công bố trước đó.

Họ gồm anh N.M.C là thợ sửa chữa điện lạnh, chị N.T.T.T là lao động tự do và hai con học trường THCS Chu Hóa, TP Việt Trì. Trước đó, anh C có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 (hàng xóm) hôm 8/10. Hôm 14/10, người hàng xóm này có kết quả dương tính, nhà anh C được cách ly y tế.

Ngay sau khi ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn, Sở Y tế đã phát hiện cùng chung yếu tố dịch tễ liên quan đến trường tiểu học và THCS Chu Hóa, TP Việt Trì. Ngay lập tức, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ học sinh và giáo viên tại hai trường này.

Nhà chức trách đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh 53 mẫu (34 học sinh, 19 giáo viên) ở Trường tiểu học Chu Hóa, kết quả 100% âm tính SARS-CoV-2.

Tuy nhiên trong 477 mẫu (gồm 21 giáo viên, 456 học sinh) Trường THCS Chu Hóa thì phát hiện 45 mẫu nghi ngờ dương tính. 45 mẫu này đều là học sinh thuộc 7 lớp của trường THCS Chu Hóa; riêng lớp 7A có 31/41 học sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Đối với bệnh nhân Đ.T.Q (khu 8, xã Chu Hóa), sơ bộ nhà chức trách xác định có 53 F1. Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên có 2 mẫu nghi ngờ dương tính, số còn lại âm tính.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh 12 người trong cùng gia đình ca bệnh tại khu 4 và khu 8, xã Chu Hóa, cho kết quả 2 mẫu nghi ngờ dương tính (là con của bệnh nhân Q), số còn lại âm tính. Tất cả 12 mẫu được lấy để gửi BVĐK tỉnh Phú Thọ xét nghiệm khẳng định. Đến sáng nay, kết quả khẳng định 2 trường hợp dương tính.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/47-hoc-sinh-mot-truong-cap-2-o-phu-tho-mac-nghi-mac-covid-19-172211017161...Nguồn: https://giadinh.net.vn/47-hoc-sinh-mot-truong-cap-2-o-phu-tho-mac-nghi-mac-covid-19-172211017161314793.htm