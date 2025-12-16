Thái Lan tuyên bố tịch thu loạt tên lửa chống tăng của Campuchia

Quân đội Thái Lan ngày 15/12 cho biết đã thu giữ lượng lớn tên lửa chống tăng dẫn đường thế hệ 5 từ lực lượng Campuchia, sau khi tiến công và kiểm soát hai cao điểm chiến lược gồm Đồi 500 và Đồi 677 tại khu vực Chong An Ma ở biên giới hai nước.

Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Bộ binh 17 Thái Lan, đơn vị tấn công Đồi 500, sau đó công bố ảnh chụp các vũ khí thu được trong trạng thái nguyên vẹn, gồm bệ điều khiển và tên lửa chống tăng GAM-102LR, súng không giật Type 65 cỡ nòng 82 mm, súng chống tăng vác vai Norinco PF-89 và nhiều loại đạn.

Tên lửa chống tăng GAM-102LR bị Thái Lan thu giữ trên cao điểm Đồi 500 hôm 15/12. Ảnh: Thai Enquirer

Toàn bộ số khí tài đã được bàn giao cho các chuyên gia để kiểm tra và đánh giá. Quân đội Thái Lan cho biết sẽ quyết định phương án xử lý số vũ khí này sau khi hoàn tất nhiệm vụ tác chiến.

Bộ Quốc phòng Campuchia chưa đề cập đến số vũ khí bị thất thoát trong các bản tin cập nhật tình hình ngày 15/12 và sáng 16/12.

Tên lửa chống tăng GAM-102LR do công ty Poly Defence của Trung Quốc sản xuất, được ra mắt đầu năm nay và là biến thể hiện đại nhất trong dòng tên lửa GAM-10X được nước này phát triển. Trang phân tích quân sự Defence Blog ước tính mỗi quả đạn có giá khoảng 112.000 USD, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 10 km.

Hệ thống ứng dụng nguyên lý "bắn và quên", tên lửa có thể tự bám bắt và lao đến mục tiêu sau khi phóng. Nó cũng có chế độ khóa mục tiêu sau khi rời bệ, người điều khiển cũng có khả năng can thiệp và thay đổi mục tiêu trong quá trình tên lửa đang bay.

Một số chuyên gia phương Tây cho rằng GAM-102LR áp dụng nguyên lý vận hành của dòng FGM-148 Javelin do Mỹ phát triển, đặc biệt là tính năng tấn công đột nóc cùng chế độ bắn và quên. Tuy nhiên, GAM-102LR được đánh giá là thiết kế riêng biệt, thể hiện nỗ lực của Trung Quốc nhằm triển khai các loại vũ khí dẫn đường chính xác cho bộ binh.

Súng chống tăng vác vai Norinco PF-89 tại hiện trường. Ảnh: Thai Enquirer

Thái Lan hôm nay cho biết ít nhất 17 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột tái bùng phát hôm 7/12, trong khi Campuchia nói đã có 12 dân thường thiệt mạng và không công bố thương vong quân nhân. Hàng trăm nghìn người Thái Lan và Campuchia sống dọc theo biên giới phải rời bỏ nhà cửa đến các trung tâm lánh nạn tạm bợ.