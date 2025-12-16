Cháu trai của ông Thaksin trở thành ứng viên thủ tướng Thái Lan

Một ứng viên thu hút chú ý là ông Yodchanan Wongsawat - con trai của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat. Bà Yaowapha Wongsawat là em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ông Yodchanan Wongsawat phát biểu tại sự kiện của Pheu Thai. (Ảnh: The Nation)

Ông Yodchanan được coi là gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ, có nền tảng học thuật và nghiên cứu.

Ông từng tham gia nghiên cứu về công nghệ kết nối não bộ với máy tính, nhằm hỗ trợ những người khuyết tật nặng không thể cử động nhưng vẫn có chức năng não bình thường.

Việc đề cử ông Yodchanan được coi là một phần trong nỗ lực của Pheu Thai nhằm củng cố hình ảnh của đảng gắn với xu hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học để giải quyết các vấn đề xã hội.

Hai ứng viên còn lại là ông Suriya Juangroongruangkit – trưởng bộ phận bầu cử của đảng, từng đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng và bộ trưởng; ông Julapun Amornvivat - chính trị gia thuộc thế hệ trung niên, ngày càng trở nên nổi bật trong những năm gần đây.

Phát biểu tại sự kiện, cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat nói về quyết định của Pheu Thai khi đề cử con trai ông làm ứng viên thủ tướng.

Khi được hỏi liệu ông có tin con trai mình sẽ đắc cử hay không, ông Somchai cho biết kết quả phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri. Ông khẳng định gia đình chỉ có thể ủng hộ chứ không can thiệp hay chi phối quá trình bầu cử.

“Ở giai đoạn này, đó phải là phán đoán độc lập của riêng con trai tôi. Với tư cách cha mẹ, chúng tôi sẽ đứng phía sau. Chúng tôi sẽ giúp trong khả năng của mình, nhưng tôi không tham gia và cũng không chỉ đạo điều gì, bởi đây không còn là chuyện của một gia đình, mà là vấn đề quốc gia”, ông nói.

Ông Somchai cho rằng nếu con trai ông bước vào chính trường để phụng sự đất nước thì nên được toàn tâm toàn ý sát cánh cùng đội ngũ Pheu Thai, và ai cũng hiểu cuộc cạnh tranh chính trị sẽ khắc nghiệt đến mức nào.

Cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tham gia sự kiện giới thiệu các ứng viên thủ tướng của Pheu Thai. (Ảnh: The Nation)

Ủy ban bầu cử Thái Lan ấn định ngày bầu cử vào 8/1/2026.

Trong hai năm dưới các chính phủ của cựu Thủ tướng Srettha Thavisin và Paetongtarn, nhiều cam kết mà Pheu Thai đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2023 không được thực hiện đầy đủ, vì những rào cản chính trị và hành chính.

Việc không thực hiện được những lời hứa quan trọng gây ra hoài nghi trong lực lượng cử tri ủng hộ Pheu Thai, vì họ vẫn hoài niệm về thời kỳ những lời hứa lớn mà ông Thaksin đưa ra được thực hiện nhanh chóng.

Vì vậy, cuộc tổng tuyển cử năm 2026 sẽ là một phép thử xem liệu Pheu Thai có thể trở lại cầm quyền hay không, và có thể thực sự thúc đẩy các chính sách mà họ hứa hẹn hay không.