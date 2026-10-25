4 tháng tìm kiếm ở Công viên Lê Thị Riêng, phát hiện 832 hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 24/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động nhiều máy móc để khai quật hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP

Công tác tìm kiếm quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 từ 23/6-14/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 24/10, họ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ trong đó 3 bộ di có vật kèm theo.

Ở đợt 2 này (từ ngày 15/10/2026 đến ngày 24/10/2026), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 25 bộ có di vật kèm theo).

Sau 4 tháng triển khai các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 832 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP

Sau 4 tháng triển khai từ ngày 23/6 đến hết ngày 24/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 832 hài cốt liệt sĩ (332 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 799 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.