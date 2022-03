34 năm Gạc Ma: 64 người hùng khắc vào lòng Tổ quốc

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma Trước đó, chiều 12-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa. Ghi sổ vàng lưu niệm tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng, quên mình để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là những tấm gương chói sáng minh chứng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa ngày 13-3, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa phải triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo, trọng tâm là du lịch biển đảo, dịch vụ chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, vận tải biển - hàng không; đô thị ven biển; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản. Gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong từng chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, trước hết là phát triển nghề cá, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.