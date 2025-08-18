318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đến 8 giờ ngày 18-8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã chạm mốc 318,6 tỉ đồng, với 1,65 triệu lượt ủng hộ. Con số này vượt gấp gần 5 lần mục tiêu tối thiểu là 65 tỉ đồng của cả đợt vận động.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã chạm mốc 318,6 tỉ đồng. Ảnh: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Lan tỏa nghĩa tình Việt Nam - Cuba

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu tấm lòng đã đồng hành cùng chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba".

Khẳng định mỗi con số không chỉ là kết quả mà còn là minh chứng cho tình cảm thủy chung son sắt của nhân dân Việt Nam dành cho bạn bè Cuba, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi tiếp tục lan tỏa hành trình nhân ái này.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" nằm trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025", kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025).

Chương trình sẽ hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Đây không chỉ là một chiến dịch nhân đạo mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến bạn bè quốc tế rằng: "Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam".

Nhiều cách sáng tạo kêu gọi ủng hộ nhân dân Cuba

Cũng theo chia sẻ từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, những ngày qua, lướt facebook, nhiều người hào hứng với các bài đăng/status "thu phí hoạt động group/fanpage 10K/năm". Sau đó, mới biết, đây là cách sáng tạo để kêu gọi ủng hộ nhân dân Cuba trong chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba".

Nhiều cách sáng tạo để kêu gọi ủng hộ nhân dân Cuba

"Điều thú vị là trend này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng mạng: người share bill, người xác nhận đã ủng hộ, thậm chí có người chuyển rồi mà thấy "thu phí" lại… chuyển tiếp. Mỗi đóng góp dù nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn, lan tỏa nghĩa tình Việt Nam - Cuba"- Trung ương Hội Chữ thập đỏ chia sẻ.

Trao đổi với báo chí về việc công khai, minh bạch nguồn ủng hộ, ông Nguyễn Hải Anh cho biết công tác tiếp nhận ở Việt Nam luôn được công khai, minh bạch.

Mọi người đều có thể biết số tiền đã ủng hộ, bởi Trung ương Hội đã công bố sao kê tài khoản để cộng đồng và những ai quan tâm dễ dàng tra cứu số tiền mình đóng góp cũng như tổng số đã tiếp nhận.

Người dân có thể tham gia ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản

Trung ương Hội đang phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Cuba, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, bộ, ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để chuyển số tiền ủng hộ của nhân dân Việt Nam tới nhân dân Cuba một cách kịp thời, sớm nhất, minh bạch nhất.