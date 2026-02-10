Ngựa "tóc vàng, mặt cọc" xài iPhone 17... nổi như cồn khắp cõi mạng

Tối 9/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc không gian trưng bày cụm linh vật chào xuân Bính Ngọ 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Đáng chú ý, có một linh vật ngựa được tạo hình rất khác biệt: ngồi chơi điện thoại với vẻ mặt trông rất "quạu", hoàn toàn không giống biểu cảm vui tươi, đáng yêu, mạnh mẽ của những linh vật khác.

Sự khác biệt này đã thu hút sự chú ý rất lớn từ mạng xã hội ngày hôm nay khi nhiều người xem và quay video phát lên các trang mạng, nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn.

Theo anh Phan Vĩnh Nguyên - Công ty mỹ thuật Đức Nhân, tác giả cụm linh vật, tạo hình của chú ngựa đặc biệt này là điểm chấm phá một cách có tính toán khi bắt tay thực hiện cụm linh vật.

Tạo hình chú ngựa này đang ngồi chơi trên phao ngoài bãi biển Quy Nhơn, tay cầm iPhone 17, khuôn mặt "quạu".

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 được trưng bày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, được tiếp biến từ tinh thần: Thánh Gióng - Đất Võ - Đại Ngàn, lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền đất võ trời văn, quê hương của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.

Hình tượng linh vật Ngựa Bính Ngọ 2026 được xây dựng hòa quyện giữa truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và vùng đất Gia Lai.

Trong đó, linh vật ngựa chính của công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng Ngựa chiến của Thánh Gióng, vị anh hùng huyền thoại trong dân gian, một trong những biểu tượng về sức mạnh, lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc ta.

Có tổng chiều cao hơn 9m, với cơ bắp rắn chắc, uy lực và khí thế bách chiến bách thắng được tạo hình như vươn lên từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya, được diễn đạt khéo léo qua những đường vân chuyển động, hòa vào thân ngựa như dòng năng lượng từ lòng đất mẹ, nâng bước vó ngựa tiến lên phía trước.

Màu nâu đỏ của đất bazan, hòa màu xanh của núi rừng và sắc vàng ấm áp của ánh nắng trên gợn sóng trùng điệp của Biển Đông tạo nên một tổng thể hài hòa giữa góc nhìn thẩm mỹ của nghệ thuật tạo hình và ý nghĩa sâu xa của cụm linh vật.

Bên cạnh đó, hình tượng 8 chú ngựa, mỗi bên 4 chú trong nhiều bước, dáng tư thế chuyển động từ hai hướng quy tụ lại, cùng với tạo hình cây cầu phía trên được thiết kế hiện đại thể hiện sự kết nối hai vùng đất Bình Định - Gia Lai cũ trở thành tỉnh Gia Lai mới.

Các bạn trẻ nô nức chụp hình cùng cụm linh vật tại Gia Lai.

Không gian phía sau cụm linh vật chính như một backdrop có bố trí các hiệu ứng ánh sáng, hơi nước, bong bóng khói làm tăng phần lung linh cho hình tượng phi thuyền, chú ngựa cách điệu phi hành gia bay vào vũ trụ…. thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay.

Phía bên trái cụm linh vật là hình tượng chú voi chiến binh cùng những chú ngựa lính được thể hiện cách điệu sinh động hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn.

Cụm bên phải là tạo hình một số sản phẩm đặc trưng như ché rượu cần, hạt cà phê gợi nhắc tinh thần gắn kết cộng đồng và nét văn hóa ẩm thực vùng Gia Lai Tây…

Cổng chính - Không gian chuyển tiếp biển và đại ngàn sẽ dẫn vào khu trung tâm được thiết kế như điểm giao thoa văn hóa, thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Gia Lai mới…

Những chú ngựa rất đẹp và có hồn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, nhìn từ trên cao xuống, tổng thể không gian trang trí cụm linh vật Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành năm nay như hình dáng một cây cung lớn với hai mũi tên vàng hướng ra biển Đông. Với ý nghĩa cây cung: là sự chuẩn bị, tích lũy nội lực và lòng quyết tâm. Mũi tên vàng: định hướng, hành động, tốc độ: thể hiện khát vọng vươn xa, hội nhập để phát triển vươn lên thần tốc, bứt phá trong kỷ nguyên mới của quê hương Gia Lai.