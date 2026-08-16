3 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 16/8, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông tin, khoảng 16h40 cùng ngày, tại Km120+400 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, xảy ra một sự cố giao thông khiến 1 người bị thương, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Theo báo cáo sự cố, vào thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 29B-507.64 được cho là không giữ khoảng cách an toàn, đã đâm vào đuôi xe 16 chỗ BKS 89F-000.34 và xe con BKS 30B-281.44.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VEC.

Vụ việc khiến 1 người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Ba phương tiện liên quan bị hư hỏng; không ghi nhận thiệt hại về tài sản đường bộ.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống an toàn giao thông tại khu vực được đánh giá đầy đủ, nền, mặt đường bình thường; thời tiết không mưa.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đội vận hành số 2 VECO&M đã tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng CSGT C08 giải quyết vụ việc. Đơn vị cũng gọi lực lượng cứu hộ cẩu kéo và xe cấp cứu 115 Lào Cai để đưa người bị thương đi cấp cứu.

Nguyên nhân sự cố hiện chưa xác định cụ thể.