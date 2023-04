3 người tử vong vì tai nạn giao thông khi đi ăn cưới về

Chiều 9-4, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) làm ba người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 phút đêm 8-4, ba người đi trên một xe máy mang BKS 37Z9-44.xx từ đám cưới đi ra quốc lộ 7A thì tông nhau với xe tải mang BKS đăng ký ở Thanh Hóa 36C-399.xx.

Cú tông mạnh khiến ông Nguyễn Sỹ Bình (57 tuổi), ông Nguyễn Trọng Lợi (55 tuổi) cùng trú xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn) tử vong ngay tại hiện trường. Còn ông Cao Xuân Quang (56 tuổi, trú xã Cẩm Sơn) nạn nhân thứ ba trên xe máy nguy kịch. Do bị thương quá nặng, sáng 9-4, ông Quang cũng đã mất.

Được biết, ông Bình, ông Lợi, ông Quang sau khi ăn uống ở đám cưới rồi ra về trên một xe máy thì không may bị tai nạn.

Ngay sau khi bị tai nạn, Công an huyện Anh Sơn và Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường ổn định trật tự, phân luồng giao thông tránh ách tắc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

