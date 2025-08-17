Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Ô tô BMW bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên phố

Sự kiện: An toàn giao thông
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khi đang lưu thông trên phố, chiếc ô tô BMW bất ngờ bốc khói rồi cháy dữ dội, trơ khung xương.

Thông tin ban đầu, vụ cháy ô tô xảy ra vào khoảng 19 giờ 20, ngày 16-8, tại Hà Nội. Lúc này, chiếc ô tô BMW đang lưu thông đoạn ngã tư Hai Bà Trưng – Ngô Quyền thì bất ngờ bốc khói và cháy dữ dội.

Một cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Hà Nội, cho biết khi ô tô đang di chuyển, phát hiện thấy có khói bốc lên, tài xế đã lái xe lên vỉa hè để xử lý.

Chiếc ô tô BMW bị cháy rụi, trơ khung. Ảnh: CTV

Chiếc ô tô BMW bị cháy rụi, trơ khung. Ảnh: CTV

“Khi phát hiện sự việc, tôi chạy tới và dừng xe buýt lại, lấy hai bình cứu hỏa mini để chữa cháy nhưng lửa bốc rất nhanh không thể dập được. Lực lượng cứu hỏa sau đó đã tới và ngọn lửa đã được khống chế chỉ sau 5 phút. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi, trơ khung xương” - vị cán bộ CSGT nói.

Cũng theo CSGT, thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe chỉ có một nam tài xế, khi xảy ra cháy người này đã kịp thoát ra ngoài.

Vụ cháy ô tô BMW đang được điều tra làm rõ.

Nhân chứng kể khoảnh khắc ôtô tông gãy trụ điện, tài xế bất tỉnh trong xe
Nhân chứng kể khoảnh khắc ôtô tông gãy trụ điện, tài xế bất tỉnh trong xe

TP HCM - Chứng kiến ôtô bán tải lao nhanh, tông cột điện và người đi xe máy, chị Kim Ngân cùng nhiều người chạy đến thấy tài xế bất tỉnh trong xe liền...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PHI HÙNG ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 21:39 PM (GMT+7)
Tin liên quan
An toàn giao thông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN