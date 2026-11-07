3 người tử vong sau va chạm giữa hai xe máy ở Phú Thọ

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Tu Vũ cho biết, vào khoảng 5h30 ngày 7/11, tại Km22+980 tỉnh lộ 317G (thuộc thôn 5 Yến Mao) đã xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 3 người tử vong tại Phú Thọ. Ảnh: TC

Thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 19L1-296.XX di chuyển theo hướng từ xã Thanh Thủy đi xã Yên Sơn; trên xe có T.V.N. (17 tuổi) và N.T.T. (18 tuổi, cùng trú tại thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ).

Khi đến Km22+980 tỉnh lộ 317G, xe máy này va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 27Z1-155.XX do anh Đ.M.H. (36 tuổi, trú tại thôn Đề Ngữ, xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến N. và T. tử vong tại chỗ. Anh H. bị thương, được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.