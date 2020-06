3 đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam

Thứ Ba, ngày 30/06/2020 22:29 PM (GMT+7)

Các đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép được đưa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để làm rõ

Chiều 30-6, đại diện Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cho biết lực lượng tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị đã bắt giữ đối tượng người Việt Nam dùng xe máy chở một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đánh bài.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 29-6, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Cồn Mang (khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ), Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện bắt giữ 2 đối tượng là Phạm Văn Ước (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái) và Lê Văn Thông (SN 1994, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) đang sử dụng xe máy đang chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ba đối tượng người Trung Quốc gồm: Liao Qian Hong (SN 1983, trú tại phố Đại Liên Hoa Thủy, khu Liên Hồ, Tây An); Hoang Hua Tuan (SN 1982, trú tại thôn Hậu Long, huyện An Hoát, Phúc Kiến) và Lin Jia Tian (SN 1987, trú tại phố Thập Tự Đông, đường Ngũ Đạo, khu Thạch Lâm, Tây An), Trung Quốc.

Theo khai nhận của Phạm Văn Ước, trước đó Ước được một người tên là A Phát (trú tại Vạn Mỹ, Đông Hưng, Trung Quốc) gọi điện thông báo khoảng 21 giờ 40 phút tối 29-6 đến khu vực Cồn Mang đón giúp 3 người bạn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Do Ước chỉ có 1 xe máy nên nhờ em họ là Lê Văn Thông đi cùng đón 3 đối tượng người Trung Quốc trên.

3 đối tượng người Trung Quốc khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đến khách sạn Lợi Lai và Hồng Vận (TP Móng Cái) đánh bài.

Sau khi lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với ngành chức năng đưa các đối tượng đi cách ly phòng chống Covid-19 tập trung tại TP Móng Cái.

