20 phút giải cứu cháu bé bị mắc kẹt giữa hai bức tường nhà ở TPHCM

Ngày 25-3, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã kịp thời giải cứu thành công một bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường tại phường Bình Cơ.

Lực lượng PCCC&CNCH tiếp cận, trấn an bé trai mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 17 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 32 nhận tin báo từ Công an phường Bình Cơ về việc một bé trai bị kẹt trong khe hẹp giữa hai bức tường gạch tại đường Hội Nghĩa 57.

Ngay lập tức, đơn vị điều động 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đại úy Võ Minh Phương, Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn. Đến khoảng 10 giờ 27 phút, lực lượng đã có mặt, triển khai phương án cứu hộ.

Ban đầu, lực lượng chức năng dự kiến sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, khoan đục để phá tường. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trường, phương án này tiềm ẩn nguy cơ sập tường, có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân nên được thay đổi kịp thời.

Các chiến sĩ sau đó sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể nạn nhân, đồng thời liên tục trấn an tinh thần. Một ống dây nước cũng được đưa vào để tiếp nước uống, giúp bé duy trì thể trạng trong quá trình giải cứu.

Bé trai được giải cứu an toàn sau hơn 20 phút nỗ lực.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút, bé trai được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nạn nhân được xác định là Trần Quốc Đạt (sinh năm 2017, quê Đồng Tháp), hiện tạm trú tại phường Bình Cơ. Theo nhận định ban đầu, bé leo lên mái nhà để bắt mèo thì không may trượt chân, rơi xuống khe hẹp giữa hai bức tường và mắc kẹt.

Đáng chú ý, hai cán bộ của Đội CC&CNCH Khu vực 32 là đại úy Nguyễn Đức Anh và đại úy Nguyễn Học Hiền khi đang trên đường công tác gần khu vực đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ xử lý tình huống, góp phần giúp công tác cứu nạn diễn ra nhanh chóng, an toàn.