2 người tử vong trong vụ cháy tại khu đô thị Văn Phú

Khoảng 13h29 ngày 3/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy tại khu đô thị Văn Phú, xảy ra tại căn nhà số 7, liền kề 9, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 15 và 31 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường và người dân triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy, đồng thời điều động bổ sung 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Vụ cháy tại khu đô thị Văn Phú xảy ra đầu giờ chiều 3/7 khiến 2 người tử vong. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện khống chế đám cháy.

Đến hiện trường lúc 13h35, lực lượng chức năng xác định đám cháy đã phát triển khoảng 15 phút, bùng phát mạnh tại khu vực tầng 1 của căn nhà 4 tầng và 1 tum, có diện tích khoảng 70 m², sau đó lan lên các tầng phía trên. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy tại khu đô thị Văn Phú, có 2 người mắc kẹt bên trong. Lực lượng dân phòng và người dân đã nỗ lực chữa cháy ban đầu nhưng không thể tiếp cận do lửa lan nhanh, khói và khí độc dày đặc.

Qua trinh sát hiện trường, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở cùng các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng của ngôi nhà để tìm kiếm, cứu nạn; đồng thời triển khai các mũi chữa cháy tại tầng 1 và sử dụng xe thang phun nước từ bên ngoài vào khu vực tầng 2, tầng 3 nhằm khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các nhà liền kề.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế và không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 14h07, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại khu đô thị Văn Phú để xử lý theo quy định của pháp luật.