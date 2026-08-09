Yemen mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi

Đại tá Majed al-Nuzaili, phát ngôn viên của Lực lượng vũ trang Yemen, cho biết trong một tuyên bố video hôm 8/8: “Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng và khả năng của dân quân Houthi và các phần tử khủng bố của chúng trên một số mặt trận dọc theo các tuyến tiếp xúc với lực lượng của chúng tôi”.

Chiến binh Houthi. Ảnh: ABCNews.

Houthi là một trong số các lực lượng đã đe dọa mở rộng xung đột ở Trung Đông, theo CNN. Nhóm nổi dậy này đã tấn công các tàu vận tải thương mại và gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Saudi Arabia.

CNN dẫn lời Đại tá Yemen cáo buộc Houthi đã “cướp bóc” tài nguyên và của cải của đất nước, tàn phá nền kinh tế và “kéo Yemen vào các cuộc xung đột khu vực để phục vụ các chương trình nghị sự và âm mưu của nước ngoài”. Ông kêu gọi người dân Yemen ủng hộ Lực lượng vũ trang và chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận “trong việc khôi phục các thể chế nhà nước và giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Yemen”.