Houthi liên tiếp tấn công tàu dầu của Saudi Arabia Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong thông điệp trên mạng xã hội X tối 5/8, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree khẳng định, tàu dầu Daisy của Saudi Arabia, đã bị đánh trúng bởi một tên lửa đạn đạo trên vịnh Aden, phía bên ngoài eo biển Bab el-Mandab. Ông Saree không cho biết tình trạng con tàu sau đòn tập kích, song nhấn mạnh phương tiện đã phải quay đầu và đổi hướng di chuyển.

Đây là lần thứ 2 trong ngày, Houthi tuyên bố tấn công tàu dầu của Saudi Arabia. Trước đó, trong một thông báo chiều 5/8, Houthi cũng khẳng định đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu Wafaa của Riyadh tại khu vực cảng Yanbu, phía Bắc Biển Đỏ, gây hư hại nghiêm trọng cho phương tiện.

Một tàu chở dầu của Saudi Arabia. Ảnh: Xinhua

Cho đến sáng sớm nay, giới chức Saudi Arabia cũng như các nguồn độc lập tại khu vực, chưa xác nhận tính đúng đắn trong các thông tin mà Houthi công bố. Tuy nhiên, truyền thông khu vực cảnh báo, việc Houthi 2 lần tuyên bố tấn công tàu dầu của Saudi Arabia trong một ngày, có thể là dấu hiệu cho thấy nhóm vũ trang Yemen đang gia tăng hoạt động quân sự nhằm thăm dò phản ứng, đồng thời gây áp lực lên Riyadh trong một số vấn đề, trong đó có việc phong tỏa các sân bay và bến cảng của Houthi.

Trước đó, Houthi cáo buộc Saudi Arabia đã gây hấn chống Yemen, bao gồm tấn công và phong tỏa các sân bay, bến cảng của Sanaa. Houthi đã tấn công đáp trả, đồng thời phong tỏa các cảng và vùng biển của Saudi Arabia từ ngày 20/7, để trả đũa. Động thái của Houthi khiến hoạt động lưu thông qua Biển Đỏ và eo Bab el-Mandab suy giảm đáng kể, góp phần đẩy giá dầu thô toàn cầu tăng vọt trong những ngày qua.