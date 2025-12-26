Xung đột Thái Lan - Campuchia: Kỳ vọng lệnh ngừng bắn mới với 72 giờ thử thách

Theo kế hoạch, vào ngày mai (27/12), đại diện cấp cao Bộ Quốc phòng Thái Lan và Campuchia sẽ chính thức ký kết thỏa thuận ngừng bắn, mở ra hy vọng về việc lập lại trật tự và ổn định tại các điểm nóng dọc biên giới.

Biển chỉ dẫn tới Chanthanburi.

Trong ngày hôm nay (26/12), tại cửa khẩu quốc tế Ban Phakkat, tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa hai nước đã kết thúc phiên họp lần thứ ba cấp Ban Thư ký. Sau hơn 4 giờ làm việc thực chất, phái đoàn Campuchia do Thiếu tướng Yem Boraden dẫn đầu đã chuyển bản dự thảo thỏa thuận lần thứ sáu cho phía Thái Lan. Dự thảo đã được điều chỉnh nhiều lần để phù hợp với yêu cầu của cả hai bên.

Phái đoàn Thái Lan, do Thượng tướng Natthapong Phraokaew đại diện, đã tiếp nhận văn bản này để trình lên Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) xem xét. Nội dung chi tiết của dự thảo vẫn được giữ kín, song đây được xem là bước tiến thực chất nhất kể từ sau cuộc họp đặc biệt giữa các ngoại trưởng ASEAN về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tại Malaysia vào hôm 22/12.

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia vào chiều 26/12, Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh: “Tôi mong rằng đây sẽ là lần ký kết lệnh ngừng bắn cuối cùng, để hòa bình có thể trở lại vùng biên giới hai nước và mọi người dân đều có thể trở về nhà của mình”.

Theo lộ trình đã thống nhất, lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn sẽ diễn ra ngày 27/12 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattapol Nakphanich, và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Seiha. Để đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời và minh bạch, phía Thái Lan đã dời Trung tâm báo chí chung về tình hình biên giới tới tỉnh Chanthaburi trong thời điểm ký kết.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng việc ký kết chỉ là bước khởi đầu. 72 giờ đầu tiên sau khi thỏa thuận có hiệu lực sẽ là “giai đoạn vàng” để kiểm chứng thiện chí của hai bên. Trong 3 ngày này, mọi biến động trên thực địa sẽ được giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn xung đột tự phát có thể làm hỏng nỗ lực hòa bình.

Việc đạt được thỏa thuận không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn mở ra hy vọng khôi phục hoạt động giao thương, du lịch và ổn định đời sống cư dân vùng biên giới. Dư luận khu vực và cộng đồng ASEAN đánh giá cao nỗ lực đối thoại của Thái Lan và Campuchia, coi đây là tín hiệu tích cực nhằm giữ vững môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực.