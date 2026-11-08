Xả súng kinh hoàng tại Krakow (Ba Lan): 21 người thương vong Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Ngày 7/11, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski xác nhận đã có 6 người thiệt mạng sau vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố Krakow. Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Krakow cho biết thủ phạm mặc quân phục và sử dụng súng trường kiểu quân đội trong vụ tấn công.

Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Newarab

Theo thông tin ban đầu, đối tượng là người Ba Lan, 25 tuổi, đã xả súng vào những người dân khi lái xe vào Quảng trường chính, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Một số cảnh sát cũng bị thương trong cuộc đấu súng.

Đối tượng này sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho rằng thủ phạm vụ xả súng này có thể bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực hữu, hiện danh tính vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều vũ khí và đạn dược trong xe của đối tượng này.

Trên một số trang thông tin, hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát và xe cứu thương đã bao vây khu vực, trực thăng cứu hộ cũng được triển khai ở quảng trường để hỗ trợ y tế.

Krakow là thành phố lớn thứ hai ở Ba Lan và cách thủ đô Warsaw khoảng 250 km. Hàng năm có khoảng 15 triệu khách du lịch đến thăm Krakow, phần lớn trong số đó đều đi qua Quảng trường chính của thành phố.

Trên trang cá nhân, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, người bị thương và gia đình. Thị trưởng Krakow, ông Lukasz Gibala, cho biết thành phố sẽ chính thức để tang cho đến thứ 4 tuần tới. Ông cam kết thành phố Krakow vẫn sẽ mở cửa đón khách du lịch bất chấp thảm kịch xảy ra.