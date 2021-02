WHO sắp công bố báo cáo chi tiết về nguồn gốc dịch Covid-19

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 10:31 AM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói các chuyên gia tham gia cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán đã đồng ý với phía Trung Quốc về việc công bố báo cáo chung và nhấn mạnh cuộc điều tra “không nhằm tìm ra hành động sai trái của Trung Quốc”.

Peter Ben Embarek, trưởng nhóm điều tra của WHO.

Peter Ben Embarek, người đứng đầu nhóm chuyên gia WHO, nói đã đạt được sự đồng thuận với các nhà khoa học Trung Quốc về việc công bố báo cáo chi tiết nguồn gốc Covid-19.

Báo cáo sẽ được công bố trong vài ngày tới. “Nhóm điều tra quốc tế cùng với các đồng nghiệp Trung Quốc sẽ tổng hợp báo cáo sơ bộ để công bố trước, sau đó sẽ có báo cáo toàn diện”, ông Embarek nói. “Đó là báo cáo chung của WHO và Trung Quốc. Chúng tôi làm việc này cùng nhau nên không thể nói là một bên có thể đơn phương công bố báo cáo”.

Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO, nhấn mạnh rằng cuộc điều tra của WHO là “nỗ lực hợp tác” với Trung Quốc chứ không phải “nhằm tìm ra những hành động sai trái vì WHO không có quyền điều tra như vậy”.

“Tốt nhất là nên đánh giá các bước tiến chúng ta đã đạt được trên khía cạnh khoa học, xác minh các bước nghiên cứu tiếp theo”, ông Ryan nói thêm.

Ngoài 14 ngày cách ly ở Trung Quốc, nhóm chuyên gia của WHO đã có 2 tuần đến các địa điểm chính ở thành phố Vũ Hán, nơi khởi nguồn dịch Covid-19 tại Trung Quốc.

WHO chưa bác bỏ hoàn toàn giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nhưng chưa tiếp tục điều tra theo hướng này vì “không phải là giả thuyết khả dĩ”.

Trước đó, Mỹ tuyên bố không chấp nhận kết quả điều tra của nhóm chuyên gia WHO và sẽ độc lập xác minh những gì WHO phát hiện ở Trung Quốc.

