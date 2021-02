Nhà Trắng quan ngại sâu sắc kết quả điều tra Covid-19 của WHO, lo Bắc Kinh "nhúng tay"

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 12:00 PM (GMT+7)

Chính quyền ông Biden hôm 13/2 đưa ra lo ngại mới về khả năng giới chức Trung Quốc can thiệp vào cuộc điều tra Covid-19 gần đây của WHO ở Vũ Hán.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan. Ảnh: EPA-EFE

Tờ SCMP hôm 14/2 dẫn lời cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, cho hay: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về cách thức đưa ra thông tin về những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra Covid-19 và nghi ngờ về quy trình tiếp cận thông tin".

"Báo cáo kết quả điều tra Covid-19 phải độc lập với các phát hiện của chuyên gia và không bị can thiệp hoặc thay đổi bởi cơ quan chức năng ở Trung Quốc. Để hiểu rõ hơn về Covid-19 và chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch khác, Bắc Kinh phải cung cấp dữ liệu ghi nhận về đại dịch từ những ngày đầu tiên", ông Sullivan nói thêm.

Tuyên bố của ông Sullivan, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của chính quyền ông Biden, là dấu hiệu mới nhất cho thấy Washington dưới thời chính quyền mới vẫn chưa có lòng tin sâu sắc với Bắc Kinh và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bất chấp việc ông Biden tuyên bố tái gia nhập WHO sau khi chính quyền ông Trump tuyên bố rút khỏi tổ chức này vào năm ngoái.

"Tái gia nhập WHO cũng đồng nghĩa là góp phần giúp nó đạt được tiêu chuẩn cao nhất. Vào thời điểm quan trọng này, bảo vệ uy tín của WHO là ưu tiên hàng đầu", ông Sullivan nói.

WHO vẫn chưa bình luận về các tuyên bố của cố vấn An ninh Mỹ.

Hôm 9/2, một nhóm các nhà khoa học của WHO, cho biết, họ đã kết thúc một cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19 ở thành phố Vũ Hán - nơi đầu tiên phát hiện virus SARS-CoV-2. Chính quyền ông Biden nói rằng, sẽ chưa thừa nhận kết quả điều tra Covid-19 của WHO khi chưa xác minh với đội ngũ tình báo và các nước đồng minh.

Sau khi nhóm điều tra của WHO tuyên bố kết thúc nhiệm vụ vào tuần trước và xác nhận virus không rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Viện virus học Vũ Hán, truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng nói rằng chính phủ Trung Quốc đã được minh oan.

Khi chính quyền ông Biden nói rằng, muốn xác minh thông tin với lực lượng tình báo trước khi công nhận kết quả của nhóm điều tra WHO, Peter Daszak - người Mỹ duy nhất trong nhóm điều tra WHO - chỉ trích Washington vì nghi ngờ kết quả điều tra của WHO và kêu gọi ông Biden "không nên quá tin tưởng vào thông tin tình báo".

Bản thân ông Daszak cũng bị chỉ trích vì được cho là có mối quan hệ "mật thiết" với Viện virus học Vũ Hán và bị Viện Y tế quốc gia Mỹ ngừng tài trợ vào năm ngoái.

Hôm 12/2, tạp chí Wall Street Journal đưa tin, giới chức Trung Quốc từ chối cung cấp cho các nhà điều tra WHO "dữ liệu thô được cá nhân hóa" liên quan tới các trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên.

