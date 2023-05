WHO sa thải quan chức dẫn đầu cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19

Financial Times đưa tin ngày 3/5, WHO cho biết, ông Peter Ben Embarek, một nhà khoa học và là quan chức lâu năm tại tổ chức này, đã bị sa thải, sau các cuộc điều tra phải mất vài năm để hoàn thành.

Chuyên gia Peter Ben Embarek của WHO. Ảnh: FT

Các khiếu nại dẫn đến việc ông Ben Embarek bị sa thải là từ năm 2015 và 2017. Theo các nguồn tin, cáo buộc quấy rối tình dục liên quan đến một đồng nghiệp trẻ tuổi. WHO đã biết về các cáo buộc vào năm 2018 nhưng không có hành động xử lý nào vào thời điểm đó. Quá trình điều tra kéo dài nhiều năm.

Theo WHO, những cáo buộc chống lại ông Ben Embarek không thể được điều tra đầy đủ và nhanh chóng, do các nạn nhân từ chối tham gia vào quá trình điều tra. Tuy nhiên, ông Ben Embarek bác bỏ cáo buộc quấy rối tình dục. Ông nói rằng vụ việc năm 2017 "đã được giải quyết ngay lập tức theo cách thân thiện". Ông Ben Embarek từ chối bình luận thêm vì ông và WHO bị ràng buộc bởi các thỏa thuận bảo mật cho đến khi đạt được giải pháp.

Ben Embarek cho biết trong một tin nhắn: "Tôi không biết về bất kỳ khiếu nại nào khác và không có khiếu nại nào khác".

Sau hai thập kỷ làm việc tại WHO, ông Ben Embarek trở nên nổi bật vào năm 2021, khi ông dẫn đầu một nhóm các nhà khoa học thực hiện sứ mệnh đến Vũ Hán, Trung Quốc, để điều tra về nguồn gốc của COVID-19.

Ông Ben Embarek tán thành một số yếu tố chính trong lời giải thích của Trung Quốc về đợt bùng phát, nói rằng “rất khó có khả năng virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán” vì các quy trình an toàn ở đó.

