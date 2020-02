WHO: Dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ trở thành đại dịch

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 07:56 AM (GMT+7)

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24.2 đánh giá dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ trở thành đại dịch nhưng chưa có dấu hiệu virus lan rộng không thể kiểm soát trên toàn cầu.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định Covid-19 có khả năng trở thành đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tình hình chưa đến mức đó, dựa trên các đánh giá của WhO, theo Tân Hoa Xã.

"Virus này có tiềm năng thành đại dịch hay không? Chắc chắn rồi. Chúng ta đã đến mức đó chưa? Theo đánh giá của chúng tôi thì vẫn chưa", ông chia sẻ tại cuộc họp báo hàng ngày ở Geneva hôm 24.2.

Bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, virus Corona đã lây lan tới 2.074 trường hợp ở 28 quốc gia và khiến 23 người chết. Italia, Iran và Hàn Quốc ghi nhận con số người nhiễm virus Corona tăng vọt. Điều này dấy lên nguy cơ Covid-19 có thể trở thành đại dịch.

“Chúng tôi sẽ quyết định việc có dùng từ ‘đại dịch’ hay không, dựa trên các đánh giá về mức độ lây nhiễm và tác động của dịch bệnh đối với toàn bộ xã hội”, ông Ghebreyesus nói.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thấy virus lây lan trên toàn cầu một cách không thể kiểm soát, chưa thấy nguy cơ virus gây ra chết người hàng loạt”, ông Ghebreyesus nói thêm. “Sử dụng từ đại dịch bây giờ chưa phù hợp, nhưng rõ ràng có lý do để lo ngại”.

Tổng giám đốc WHO đánh giá Covid-19 hoàn toàn có thể được kiểm soát, dựa trên các dữ liệu mà nhóm chuyên gia WHO thu thập được ở Trung Quốc. Các chuyên gia WHO xác nhận mức độ lây lan của virus Corona giảm mạnh ở Trung Quốc.

“Thông điệp chính là giúp tất cả các quốc gia có hi vọng, sự dũng cảm và sự tự tin rằng virus có thể được kiểm soát”, ông Ghebreyesus nói.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 08:18 25/02/2020) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc25/02/2020) - Nguồn: Bộ Y tế Thế giới Trung Quốc Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM/TỬ VONG/KHỎI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19 (Tính đến 7h00 ngày 21/2/2020) Ngày Việt Nam Trung Quốc Thế giới Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh 21/2 16 0 14 75.000 2.236 18.007 76.202 2.247 18.221 20/2 16 0 14 74.578 2.119 16.352 75.752 2.130 16.557 19/2 16 0 14 74.187 2.006 14.872 75.316 2.012 15.072 18/2 16 0 11 72.440 1.869 12.993 73.438 1.874 13.168 17/2 16 0 7 70.553 1.770 11.255 71.440 1.775 11.409 16/2 16 0 7 68.509 1.665 9.754 69.289 1.670 9.883 15/2 16 0 7 66.496 1.523 8.096 67.185 1.527 8.189 14/2 16 0 7 63.865 1.381 7.082 64.471 1.384 7.177 13/2 16 0 7 59.823 1.367 6.205 60.411 1.370 6.290 12/2 15 0 7 44.686 1.116 4.793 45.204 1.118 4.847 11/2 15 0 6 42.638 1.016 3.996 43.104 1.018 4.043 10/2 14 0 6 40.197 908 3.619 40.653 910 3.665 9/2 14 0 3 37.234 812 2.930 37.609 814 2.970 8/2 13 0 3 34.611 723 2.363 34.958 725 2.397 7/2 13 0 3 31.210 637 1.747 31.535 639 1.778 6/2 12 0 3 28.093 564 1.406 28.365 566 1.428 5/2 10 0 3 24.399 491 1022 24.642 493 1039 4/2 10 0 3 20.409 425 765 20.704 427 776 3/2 8 0 2 17.302 361 486 17.488 362

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/who-dich-benh-covid-19-co-nguy-co-tro-thanh-dai-dich-1061894.htmlNguồn: http://danviet.vn/the-gioi/who-dich-benh-covid-19-co-nguy-co-tro-thanh-dai-dich-1061894.html