Tổng thống Argentina không đến sân xem chung kết World Cup 'vì tâm linh'

Ngày 16/7, trả lời báo giới về việc đến Mỹ dự khán trận đấu cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông Milei trả lời "Không".

Ông cho biết sẽ tiếp tục mặc chiếc áo khoác quen thuộc và theo dõi trận đấu qua truyền hình tại nhà "vì đội tuyển quốc gia đã thắng 7 trận liên tiếp" nhờ việc này. Chia sẻ trên đài phát thanh El Observador, ông giải thích: "Tôi sẽ xem các trận đấu tại dinh thự Olivos và duy trì mặc áo khoác do từng chứng kiến Thụy Sĩ ghi bàn ngay khoảnh khắc tôi cởi trang phục vì nóng".

Tổng thống Javier Milei ở Rosario, Argentina ngày 20/6/2024. Ảnh: Farid Dumat Kelzi/AP

Quyết định của ông Milei phản ánh văn hóa "cábalas" - thuật ngữ chỉ những nghi thức mang lại sự may mắn trong bóng đá của người dân Argentina.

Giới hâm mộ bóng đá tại quốc gia này luôn tuân thủ các "cábalas" mỗi khi đội nhà thi đấu. Các cổ động viên chọn mặc một bộ quần áo, từ chối giặt trang phục suốt giải đấu hoặc chỉ ngồi xem bóng đá tại một vị trí duy nhất. Nếu đội nhà ghi bàn khi một cổ động viên đang ở trong phòng tắm, người này sẽ tự nhốt mình ở đó trong suốt phần còn lại của trận đấu.

Nhiều hành động khác cũng mang ý nghĩa tâm linh. Một video ghi lại cảnh nhóm cổ động viên đọc Kinh Thánh đúng thời điểm Argentina chọc thủng lưới Ai Cập ở vòng 1/8. Nhóm này quyết định lặp lại hành động trên ở các trận tiếp theo. Người dân Argentina cũng có thói quen bỏ tượng cầu thủ hoặc mẩu giấy ghi tên cầu thủ của đối phương vào ngăn đá với hy vọng làm giảm sức mạnh của đối thủ.

Trong lịch sử, nhiều đời tổng thống Argentina tỏ ra thận trọng với việc đến sân vận động tại World Cup nhằm tránh tạo điềm gở. Nguồn gốc sự việc bắt đầu từ năm 1990, khi cựu Tổng thống Carlos Menem đến thăm đội tuyển ngay trước trận thua Cameroon. Sự kiện này khiến người dân gán cho ông biệt danh "mufa" (người mang điềm xui).