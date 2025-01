Vụ máy bay chở 64 người đâm phải trực thăng ở Mỹ: Hé lộ nguyên nhân

Một phần máy bay được vớt trên sông Potomac (ảnh: AFP)

NBC News hôm 30/1 đưa tin, hơn 30 thi thể đã được vớt lên trên sông Potomac.

John Donnelly – quan chức thuộc lực lượng Cứu hỏa và Khẩn cấp ở Washington – cho rằng, không còn người nào sống sót sau vụ rơi máy bay.

“Chúng tôi cho rằng không còn bất kỳ người nào sống sót sau vụ tai nạn”, ông Donnelly nói trong cuộc họp báo hôm 30/1.

Sông Potomac sâu khoảng 7,5 mét và nhiệt độ nước sông khoảng 5,8 độ C, theo Reuters. Trong điều kiện này, người rơi xuống sông có thể bị hạ thân nhiệt trong vòng 15 – 20 phút.

Theo CBS News, đội thợ lặn đã vớt được một trong 2 hộp đen trên chiếc máy bay chở khách.

Lầu Năm Góc cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Xuyên đêm tìm kiếm người sống sót sau vụ rơi máy bay (ảnh: Reuters)

Sự cố liên lạc?

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, vụ va chạm giữa máy bay Bombardier CRJ700 với trực thăng có thể ngăn chặn được, nếu nhân viên không lưu làm tốt hơn.

“Trực thăng bay về phía máy bay chở khách trong khoảng thời gian dài. Đêm nay trời trong, đèn máy bay sáng rực. Tại sao trực thăng không thay đổi độ cao hoặc chuyển hướng?”, ông Trump bình luận.

Theo ông Trump, khi phát hiện nguy cơ va chạm, nhân viên không lưu đã không yêu cầu trực thăng vòng tránh.

“Đây là tình huống tồi tệ mà đáng lẽ phải được ngăn chặn từ trước”, ông Trump nhận xét.

Tuy nhiên, bản ghi âm liên lạc do trang LiveATC thu được cho thấy, nhân viên không lưu đã yêu cầu trực thăng Black Hawk vòng tránh, trước khi vụ tai nạn xảy ra.

“PAT 2-5 (trực thăng), các anh có nhìn thấy chiếc CRJ (máy bay chở khách) không? Hãy bay vòng ra sau nó”, nhân viên không lưu nói.

“PAT 2-5 đã thấy máy bay, xin phép tăng khoảng cách”, phi công trên trực thăng đáp lại.

Chưa đầy 13 giây sau, vụ tai nạn xảy ra.

Sân bay “phức tạp” nhất

Sân bay Reagan National (ở thủ đô Washington D.C) là thách thức đối với phi công mỗi khi cất cánh hay hạ cánh máy bay, theo nhiều chuyên gia.

“Đó không chỉ là một trong những sân bay bận rộn nhất, mà còn là sân bay phức tạp nhất”, David Soucie – chuyên gia an toàn bay – nói với CNN.

Theo ông Soucie, Sân bay Reagan National tiếp nhận cả các chuyến bay quân sự và thương mại. Vị trí của sân bay nằm gần Lầu Năm Góc, nên không phận bị hạn chế chặt chẽ.

“Có hạn chế về khu vực, nơi bạn có thể bay. Có yêu cầu về phương thức hạ cánh và vận tốc mà bạn phải tuân thủ”, ông Soucie nói.

Mary Schiavo, cựu thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, cho rằng, “rủi ro là rất lớn” khi có quá nhiều máy bay hoạt động trong một không phận bị giới hạn.

“Rất nhiều thứ có thể dẫn đến sai sót khi có quan nhiều máy bay hoạt động trong một không phận chật hẹp. Và đó là Sân bay Reagan National”, bà Schiavo nói.

“Reagan National là sân bay rất bận rộn và đã hoạt động cách đây nhiều thập kỷ. Nó được cho là sắp phải đóng cửa vì vận hành quá gần trung tâm thủ đô”, bà Schiavo nói thêm.

Thượng nghị sĩ Mỹ Tim Kaine cho rằng, Sân bay Reagan National bị “dồn ép quá mức”. Sân bay này phải tiếp nhận 25 triệu hành khách/năm, trong khi nó được thiết kế để phục vụ 15 triệu hành khách/năm.

Tổng giám đốc điều hành của hãng hàng không American Airlines – ông Robert Isom (ảnh: CNN)

Nhầm lẫn thông tin?

Tony Stanton – chuyên gia tại Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Úc – cho rằng, trực thăng Black Hawk đã được yêu cầu duy trì khoảng cách an toàn với máy bay chở khách. Nhưng “vì lý do nào đó”, vụ va chạm vẫn xảy ra.

“Điều gì khiến phi công trên trực thăng không giữ được khoảng cách cần thiết?”, ông Stanton nói.

Theo ông Stanton, ở Washington, trạm không lưu có 2 tần số riêng biệt để liên lạc với các máy bay dân dụng và trực thăng.

“Trong trường này, trực thăng Black Hawk liên lạc với tháp không lưu trên một tần số, còn chiếc CRJ700 liên lạc bằng một tần số khác”, ông Stanton nói.

Theo ông Stanton, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do “khác biệt về thông tin nhận được” giữa các phi công.

Phát biểu trước báo giới hôm 30/1, Tổng giám đốc điều hành của hãng hàng không American Airlines – Robert Isom – cho biết, ông “không hiểu vì sao” trực thăng quân sự lại “đi vào đường bay” của máy bay chở khách dân dụng.