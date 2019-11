Vụ 39 người chết trên xe tải: Chúng ta đã biết những gì?

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 18:03 PM (GMT+7)

Ngày 23/10, một chiếc xe container được tìm thấy ở phía đông thủ đô London, Anh, với 39 người đã thiệt mạng. Trong 11 ngày qua đã xuất hiện hàng loạt diễn biến dần làm sáng tỏ thảm kịch mà những người Việt di cư theo con đường bất hợp pháp phải đối mặt.

39 công dân chết trong xe container ở Anh Sự kiện:

Quá trình nhận dạng các nạn nhân vẫn đang được cảnh sát Anh tiến hành. (Ảnh: PA)

Dưới đây là các diễn biến chính của vụ việc:

- Cảnh sát Anh cho biết họ nhận được thông tin báo cáo đầu tiên về các thi thể được tìm thấy trong một chiếc xe tải ở khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, thuộc hạt Essex, vào lúc 1h40 ngày 23/10. Thị trấn này cách thủ đô thủ đô London 15km về phía đông. Đội cứu thương đã nhận được thông tin đầu tiên về các thi thể. Chưa rõ ai đã báo cho họ.

Các nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện Broomfield ở TP Chelmsford, phía đông London để khám nghiệm tìm nguyên nhân tử vong. Công việc nhận dạng cũng được tiến hành để nhận dạng các nạn nhân trong vụ việc mà họ gọi là “quy trình nhận dạng nạn nhân chết hàng loạt lớn nhất trong lịch sử cảnh sát Essex”. Mo Robinson, 25 tuổi, tài xế xe tải người Bắc Ireland bị bắt hôm 23/10 vì tình nghi giết người.

- Ngày 24/10: Cảnh sát Anh nói rằng tất cả 39 người thiệt mạng đều là công dân Trung Quốc, nhập cư theo con đường bất hợp pháp. Nguyên nhân thiệt mạng có thể do thùng container quá lạnh, xuống đến mức -25 độ C.

- Ngày 25/10: Xuất hiện thông tin một gia đình ở Hà Tĩnh lo lắng về số phận của con gái 26 tuổi mất liên lạc vào cùng thời gian phát hiện 39 thi thể. Cô gái đó tên là Phạm Thị Trà My. Lần cuối cùng My liên lạc với gia đình là ngày 23/10. Sau đó, nhiều gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh cũng báo cáo họ mất liên lạc với con mình vào thời điểm tương tự. Cảnh sát Anh rút lại thông tin 39 nạn nhân là công dân Trung Quốc.

Cũng trong ngày 25/10, cảnh sát Anh bắt giữ thêm 3 nghi phạm, trong đó có một cặp vợ chồng cùng 48 tuổi ở Bắc Ireland và một nam giới đều 38 tuổi vì nghi ngờ ngộ sát và phạm tội danh liên quan tới buôn bán người. Ba người này đều được cho tại ngoại.

-Ngày 25/10, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin liên quan đến diễn biến mới liên quan đến người Việt.

- Cảnh sát Bỉ hôm 26/10 cho biết đã thu được đoạn video từ camera giám sát ở cảng Zeebrugge ghi lại hình ảnh một tài xế thứ 2, người vận chuyển thùng xe đông lạnh chứa 39 người tới Anh. Camera tại bến cảng này đã ghi được hình ảnh chiếc xe đi qua cổng an ninh, chở theo 31 người đàn ông và 8 phụ nữ. Các công tố viên Bỉ nói rằng 39 người có thể đã chết ngạt chứ không phải chết cóng như phán đoán ban đầu. Cảnh sát Bỉ cho biết một tài xế người Bắc Ireland, 23 tuổi, được cho đã khai với các quan chức ở cảng Zeebrugge rằng vì chở bánh quy nên không cần làm lạnh và người này không cần bật thiết bị làm lạnh của container

- Ngày 27/10, cảnh sát Essex cho biết họ áp dụng Tiêu chuận nhận dạng nạn nhân thảm hoạ do Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đề ra, trong đó có biện pháp nhận dạng bằng dấu vân tay và ADN.

- Ngày 28/10, tòa án Anh mở phiên xử tài xế Maurice Robinson, người lái chiếc xe đầu kéo chở theo container có 39 thi thể bên trong. Nghi can đối diện nhiều cáo buộc, gồm 39 tội danh ngộ sát, cùng các tội danh thông đồng buôn người, thông đồng hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Tài xế này được xác định là một thành viên đường dây buôn người toàn cầu.

- Ngày 29/10, Bộ Công an Việt Nam cử đoàn công tác sang Anh để phối hợp làm rõ vụ việc. Chiều 29/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng có cuộc điện đàm với bà Heather Wheeler, Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai công tác bảo hộ công dân trong trường hợp xác định có nạn nhân là người Việt Nam. Quốc Vụ khanh Heather Wheeler khẳng định, phía Anh đang nỗ lực hết sức để xác minh danh tính, quốc tịch của các nạn nhân, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để nhanh chóng hoàn tất quá trình xác minh.

Trong khi đó, cảnh sát Anh thông báo đang truy tìm hai anh em ruột ở Bắc Ireland trong cuộc điều tra vụ việc. Hai anh em Ronan Hughes, 40 tuổi và em trai Christopher, 34 tuổi, người Armagh, Bắc Ireland. Hai đối tượng này được xác định là nghi phạm chủ chốt của hoạt động vận chuyển 39 người xấu số.

- Ngày 30/10, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Bộ trưởng Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, khẳng định đang phối hợp tích cực điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và việc này rất cấp bách. Hai bên đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề có liên quan, thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp làm rõ vụ việc. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang phối hợp tích cực điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam.

- Theo cơ quan công an tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 31/10, số người thân mất liên lạc với gia đình ở địa phương này đã lên 21 người, còn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp. Trong khi đó, cảnh sát Anh kêu gọi người Việt tại Anh hợp tác vụ 39 thi thể trong container mà họ cho là có liên quan đường dây tổ chức vượt biên có 'quy mô toàn cầu'

- Ngày 1/11: Cảnh sát Anh trực tiếp kêu gọi hai anh em Ronan và Christopher Hughes ra trình diện cảnh sát. Trong cùng ngày, một người Bắc Ireland khác là Eamon Harrison, 23 tuổi, phải ra toà và bị buộc 39 tội danh ngộ sát, cùng với các tội danh buôn người và vi phạm quy định xuất nhập cảnh.

- Sáng sớm ngày 2/11: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ra thông báo cho biết cảnh sát hạt Essex (Anh) thông báo với Việt Nam rằng có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể.

Bà Hằng cho biết Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân và sớm công bố thông tin.

Bà Hằng khẳng định Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Trong khi đó, báo chí Anh dẫn lời cảnh sát nước này nói rằng họ tin tất cả 39 nạn nhân đều là người Việt Nam. Một số người đã được nhận dạng và cảnh sát Anh đã liên lạc với gia đình họ. Tuy nhiên, thông tin nhận dạng nạn nhân sẽ không được thông báo cho đến khi có bằng chứng chắc chắn được thu thập từ nhiều nước và trình lên điều tra viên cấp cao để cân nhắc.