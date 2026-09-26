Vợ chồng ông Tập đem theo bình nước riêng tới quốc yến tại Mỹ

Trong quốc yến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9, giữa những dụng cụ ăn uống sáng bóng, sang trọng được làm từ những chất liệu cao cấp, hai chiếc bình nước giữ nhiệt màu đen và màu trắng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã gây chú ý.

Những chiếc bình giữ nhiệt này có phần khác biệt trong bối cảnh nghi thức cấp nhà nước, nhưng lại quen thuộc với những ai am hiểu văn hóa Trung Quốc, theo SCMP.

Chiếc bình nước giữ nhiệt màu đen được đặt ở vị trí trên bàn tiệc của ông Tập Cận Bình tại quốc yến ở Nhà Trắng ngày 24/9. Ảnh: AP

Tại Trung Quốc, nhiều người thường mang theo bình giữ nhiệt đựng đồ uống nóng khi đã bước vào độ tuổi nhất định, bởi theo quan niệm của y học cổ truyền, đồ uống ấm có lợi cho tiêu hóa.

Những chiếc bình này thường chứa thêm các loại thảo dược hoặc quả mọng được cho là có tác dụng bồi bổ sức khỏe, chẳng hạn như kỷ tử.

Thói quen ưa chuộng đồ uống nóng của người dân Trung Quốc cũng được thể hiện rõ ngay tại những địa điểm công cộng ở nước này. Tại khắp các ga tàu cao tốc, sân bay và trạm dừng chân công cộng trên khắp cả nước đều có sẵn các vòi nước sôi miễn phí dành riêng cho người dân, giúp hành khách và du khách có thể châm thêm nước vào bình giữ nhiệt của mình trong suốt hành trình.

Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và bà Bành Lệ Viên cùng các quan khách nghe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong quốc yến. Ảnh: AP

Nhiều du khách Trung Quốc khi đến các nước phương Tây cũng thường mang theo bình giữ nhiệt cá nhân, nhờ đó họ có thể tránh dùng nước đá hoặc các loại đồ uống ướp lạnh khác.

Sở thích dùng các loại đồ uống nóng truyền thống còn là một nét đặc trưng trong các hoạt động chính trị tại Trung Quốc. Trong các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ở Bắc Kinh, chẳng hạn như các kỳ họp quốc hội thường niên, trên bàn làm việc của Chủ tịch Trung Quốc luôn đặt hai tách trà riêng biệt, một cách bài trí độc đáo khác với các quan chức khác khi những vị này thường chỉ có một tách trà duy nhất và được nhân viên phục vụ châm thêm nước định kỳ.

Trong quốc yến tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc nhiều món đặc sắc như súp kem bí ngòi vàng, cá vược và đặc biệt là món kem tráng miệng lấy nguyên liệu từ ong mật nuôi ở Nhà Trắng. Ông Trump còn tặng ông Tập bức tượng đại bàng đầu trắng, biểu tượng của nước Mỹ, do ông và bà Melania đóng góp ý tưởng thiết kế.