Sáng 19/11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố Quyết định số 432-QĐNS/TW ngày 9/11/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đề nghị Đại tá Trần Hữu Ích tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Đại tá Trần Hữu Ích sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hữu Ích khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Hữu Ích phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại tá Trần Hữu Ích (sinh năm 1977, quê TP. Đà Nẵng) từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng.

Tháng 9/2026, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.