Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại Nhà Trắng: Mỹ - Trung gánh vác trách nhiệm lịch sử, lợi ích gắn bó mật thiết

Tổng thống Trump và phu nhân Melania đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Ảnh: ABCN.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai trong năm của họ khi họ cố gắng quản lý mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. Hai nhà lãnh đạo đã có phát biểu khai mạc tại Nhà Trắng trước giới truyền thông.

Ông Trump: Thảo luận với Trung Quốc về AI và thương mại để thúc đẩy hòa bình

Đứng trên bục phát biểu tại Sảnh lớn của Nhà Trắng với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên cạnh, Tổng thống Donald Trump cho biết hai người sẽ thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập, mô tả AI như một cách để thúc đẩy hòa bình “trong nhiều thập kỷ tới”.

“Trong chuyến thăm này, chúng ta cũng sẽ thảo luận về các vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và siêu trí tuệ – SI,” ông Trump tuyên bố, đề cập đến thuật ngữ trí tuệ nhân tạo mà ông cho rằng ít gây đe dọa hơn. “Những quyết định chúng ta đưa ra trong các lĩnh vực này ngày hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới”.

Ông Trump cũng ca ngợi những tiến triển mới trong thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nói rằng ông và ông Tập Cận Bình “đã đạt được những bước tiến to lớn trong các vấn đề mà hai nước đang đối mặt”.

Ông Trump đã nhắc đến chuyến đi Bắc Kinh hồi tháng 5 và việc thành lập một "Hội đồng Thương mại" mới, gọi đó là "một cơ chế hoàn toàn mới và là điều đã thành công ngoài sức tưởng tượng."

Cái gọi là Sàn giao dịch thương mại (BoT) được giới thiệu vào đầu năm nay như một cách để thúc đẩy thương mại hàng hóa không nhạy cảm giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Trump cho biết: “Các nhóm của chúng tôi đã và đang nỗ lực khuyến khích một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn, bao gồm cả việc mở rộng thị trường cho nông dân và chủ trang trại Mỹ”.

Lái con tàu khổng lồ Trung - Mỹ đi đúng hướng về tương lai

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chuyến thăm đầu tiên của ông tới Mỹ sau hơn một thập kỷ nhằm mục đích thúc đẩy tình hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia.

Ông tiếp tục: “Trước những thay đổi trong thế giới, trong thời đại và mang ý nghĩa lịch sử ngày nay, Trung Quốc và Mỹ, với tư cách là hai quốc gia lớn, gánh vác trách nhiệm lịch sử trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhân loại”.

Ông Tập Cận Bình nói thêm rằng ông sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump để "lái con tàu khổng lồ của mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ đi đúng hướng về tương lai".

“Lợi ích của Trung Quốc và Mỹ gắn bó mật thiết với nhau, và chúng ta có rất nhiều cơ hội để hợp tác. Hợp tác Trung Quốc - Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề trên thế giới, nhưng nếu không có sự hợp tác này, sẽ rất khó để giải quyết nhiều vấn đề của thế giới” - nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

Quản lý trí tuệ nhân tạo vì mục đích tốt đẹp

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cả Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, và có trách nhiệm đảm bảo rằng nó sẽ là một lực lượng vì lợi ích cộng đồng.

“Chúng ta có cả khả năng và trách nhiệm phát triển và quản lý trí tuệ nhân tạo vì mục đích tốt đẹp, và đảm bảo rằng việc phát triển trí tuệ nhân tạo luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ cho phúc lợi của người dân.”

Ông Tập Cận Bình cũng nói về việc Trung Quốc và Mỹ cùng gánh vác “trách nhiệm lịch sử” trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội đàm.

Ngoại giao gấu trúc

Nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi gấu trúc khổng lồ là “sứ giả hữu nghị” mang tính lịch sử giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời cho biết hai con gấu trúc sẽ được đưa đến một vườn thú ở Atlanta trong những ngày tới.

Đầu năm nay, vườn thú Atlanta đã thông báo rằng hai chú gấu trúc tên là Ping Ping (Bình Bình) và Fu Shuang (Phúc Song) sẽ đến thành phố này. Theo truyền thông Trung Quốc, Fu Shuang có nghĩa là "phước lành kép" và Ping Ping có nghĩa là "hòa bình, hòa bình".

Theo CNN, hai đối thủ kinh tế và công nghệ cũng dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng bao gồm thương mại, Đài Loan và chiến tranh ở Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự ngờ vực sâu sắc từ cả hai phía có thể sẽ cản trở bất kỳ bước đột phá đáng kể nào .