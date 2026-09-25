Ông Trump tặng ông Tập tượng đại bàng đầu trắng tự thiết kế

"Trên tinh thần hữu nghị, tôi rất vinh dự được trao tặng Chủ tịch Tập Cận Bình món quà do nhà điêu khắc xuất chúng của Mỹ, một trong những nhà điêu khắc vĩ đại nhất thế giới, chế tác. Tôi và Melania đã đóng góp ý tưởng thiết kế", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong quốc yến ngày 24/9, khi công bố món quà tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là bức tượng đại bàng đầu trắng cao khoảng 1 m.

Ông Trump nói thêm đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ, đồng thời là hiện thân cho tinh thần tự do và khát vọng vươn cao của nước Mỹ.

"Chúng tôi hy vọng món quà này sẽ được đặt ở một vị trí trang trọng, tuyệt vời ở Bắc Kinh", ông nói thêm.

Tổng thống Trump công bố món quà là bức tượng đại bàng đầu trắng tặng ông Tập trong quốc yến ngày 24/9. Ảnh: AP

Tổng thống Trump nhắc lại chuyến thăm Bắc Kinh, cho biết sự hiếu khách của người dân Trung Quốc đã được thể hiện một cách trọn vẹn, đồng thời bày tỏ rằng phía Mỹ cũng dành sự tiếp đón trọng thị tương tự khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Washington.

"Đây là một vinh dự lớn lao. Thưa Chủ tịch Tập, phu nhân Bành cùng các thành viên trong phái đoàn Trung Quốc, tôi và Melania rất vui mừng được chào đón quý vị trở lại Nhà Trắng. Quý vị thực sự là những con người xuất sắc và tuyệt vời", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm cả ông và ông Tập đều thấu hiểu những khác biệt giữa hai quốc gia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

"Với tư cách là lãnh đạo của hai quốc gia, Chủ tịch Tập và tôi đều hiểu rằng chúng tôi đại diện cho các thể chế khác nhau, nhưng mối liên kết giữa người dân hai nước vẫn bền vững và quan hệ giữa chúng tôi chưa bao giờ tốt đẹp hơn thế. Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ mai sau", ông Trump phát biểu.

Khoảnh khắc ông Trump công bố món quà là bức tượng đại bàng đầu trắng tặng ông Tập trong quốc yến ngày 24/9. Video: Nhà Trắng

Nhà ngoại giao, chuyên gia Daniel Kritenbrink nhận định những món quà như vậy là một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, góp phần vào mục tiêu lớn hơn là xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo của hai cường quốc hàng đầu thế giới.

"Mối quan hệ cá nhân mang ý nghĩa quan trọng. Tôi cho rằng việc trao đổi quà tặng là một phần then chốt của quá trình đó", ông nói.

Chủ tịch Trung Quốc trước đó thông báo tặng hai con gấu trúc cho sở thú ở Atlanta, Mỹ, đồng thời khởi động chương trình trao đổi sinh viên mới nhằm đón 100.000 sinh viên Mỹ sang Trung Quốc học tập trong vòng 5 năm.

"Gấu trúc đóng vai trò là sứ giả tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và Mỹ. Trong vài ngày tới, hai chú gấu trúc, Ping Ping và Fu Shuang, sẽ đến ngôi nhà mới tại sở thú Atlanta để gặp gỡ người dân Mỹ", ông Tập nói.

Quà tặng đóng vai trò đặc biệt trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Tổng thống Mỹ từng được tặng một chiếc máy bay, một thỏi vàng có khắc chữ, một chiếc nhẫn vàng đính kim cương và đá quý, cùng nhiều món quà khác.