Vợ chồng gốc Việt điều hành chuỗi tiệm nail hầu tòa vì hệ thống 'trả lương ngầm'

Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo cho biết ông Vinh Q. Ho, 53 tuổi, và vợ là Thanh Lan Do, 34 tuổi, hồi đầu tháng nhận tội điều hành hoạt động chi trả lương bằng tiền mặt không khai báo thuế cho nhân viên tại chuỗi tiệm nail mà họ làm chủ.

Ông Vinh là giám đốc điều hành, còn bà Lan phụ trách quản lý hơn 60 tiệm nail cao cấp tại Mỹ, hoạt động dưới các thương hiệu Anthony Vince Nail Salons, Prive Nail Spas và Zen Nail & Spas.

Theo hồ sơ tòa án, các tiệm nail này trả tiền công cho thợ làm móng chủ yếu bằng tiền mặt, nhưng không đưa khoản này vào hồ sơ khai thuế cuối năm, qua đó giúp họ che giấu thu nhập thực tế và trốn thuế.

Ông Vinh, bà Lan bị cáo buộc đào tạo, hướng dẫn quản lý các tiệm vận hành hệ thống trả lương ngầm này. Theo thỏa thuận nhận tội, bà Lan thừa nhận trong giai đoạn 2016 đến 2024, chuỗi tiệm nail đã trả hơn 116 triệu USD tiền công bằng tiền mặt cho thợ làm móng nhưng không báo cáo với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), gây thất thu thuế ít nhất 32 triệu USD.

Tiệm nail Anthony Vince’ Nail Spa ở Santa Clarita, California. Ảnh: Google Maps

Hai vợ chồng cùng nhận tội âm mưu lừa dối chính phủ Mỹ. Ông Vinh nhận thêm một tội danh trốn thuế, hiện đối mặt mức án tối đa 10 năm tù. Bà Lan đối mặt mức án tối đa 5 năm tù. Tòa án liên bang Mỹ chưa ấn định ngày ra phán quyết.

Chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân về quyết định nhận tội, ông Vinh không phủ nhận trách nhiệm trong sai phạm của mình, nhưng khẳng định không bỏ túi số tiền này hay hưởng lợi cá nhân. Ông cho biết phương thức trả một phần lương bằng tiền mặt cho thợ làm móng "đã tồn tại rất lâu từ trước khi hai vợ chồng hành nghề".

"Cách vận hành này gần như ăn sâu vào mô hình làm việc của cả chủ lẫn thợ trong cộng đồng người Việt. Nhiều người trong ngành đều hiểu nếu chủ tiệm không trả một phần tiền mặt thì rất khó giữ thợ, nếu không có thợ thì tiệm không thể vận hành, phục vụ khách hay phát triển", ông giải thích.

Ông cho biết vì điều này tồn tại quá lâu, nên nhiều người, trong đó có vợ chồng ông, nghĩ đây là cách làm bình thường, dù nó không đúng luật. "Đây là lời cảnh tỉnh cho cả ngành", ông Vinh nói, cho biết giới chức Mỹ đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến ngành nail.

"Chúng tôi thật lòng mong cả chủ và thợ cùng thay đổi. Chủ cần minh bạch, tuân thủ hơn, thợ cần hợp tác. Mong rằng từ bài học này, cộng đồng ngành nail sẽ cùng nhau nhìn lại, cùng sửa đổi, xây dựng môi trường làm việc đúng luật, minh bạch, bền vững hơn cho thế hệ sau", ông Vinh bày tỏ.

Việc vợ chồng ông Vinh, bà Lan nhận tội gian lận thuế thu hút sự chú ý trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, nơi ngành nail từ lâu là sinh kế của nhiều gia đình nhập cư.

Kênh truyền hình World Channel và PBS của Mỹ cho biết nail là một trong những ngành phổ biến nhất của người Việt tại Mỹ, với giá trị ước tính khoảng 8 tỷ USD.