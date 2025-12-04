Nữ doanh nhân gốc Việt rao bán biệt thự giống Nhà Trắng

Nữ doanh nhân gốc Việt Thuy Ai Kathy Lam hồi cuối tháng 11 rao bán căn biệt thự 13 phòng ngủ mô phỏng Nhà Trắng nổi tiếng ở vùng ngoại ô Oak Grove, bang Georgia.

Đây là căn biệt thự có mặt tiền theo phong cách Tân cổ điển thiết kế giống hệt Nhà Trắng, với các phòng được lấy cảm hứng từ Phòng Bầu dục, Phòng ngủ Lincoln.

"Biệt thự Nhà Trắng" của bà Thuy Ai Kathy Lam ở ngoại ô Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Ảnh: WSJ

Với mức giá 35 triệu USD, đây là căn nhà được rao bán đắt nhất toàn vùng đô thị Atlanta. Giao dịch nhà ở đắt nhất khu vực đến nay là thương vụ 18,1 triệu USD năm 2021.

"Biệt thự Nhà Trắng" được xây dựng năm 2001, nằm cách trung tâm Atlanta khoảng 16 km, tổng diện tích khuôn viên rộng hơn một ha, có hồ bơi ngoài trời. Ngoài diện tích nhà chính khoảng 1.500 m2, với 6 phòng ngủ, trong khuôn viên còn có một nhà khách 7 phòng ngủ mà bà Lam gọi là West Wing (Cánh Tây).

Phòng làm việc mô phỏng Phòng Bầu dục bên trong "biệt thự Nhà Trắng". Ảnh: WSJ

Bà Lam không mở cửa biệt thự cho công chúng tham quan, nhưng có nhiều du khách, người qua đường chụp ảnh từ hàng rào. Bà đã tổ chức những bữa tiệc Giáng sinh lớn cho cộng đồng tại căn biệt thự và tổ chức một sự kiện gây quỹ cho Thống đốc bang Georgia Brian Kemp.

Bà Lam sang Atlanta định cư năm 1995, sau đó gây dựng một đế chế trong ngành thẩm mỹ với loạt tiệm làm móng, trường thẩm mỹ trên toàn quốc. Bà mua "biệt thự Nhà Trắng" năm 2013 cùng chồng cũ. Trả lời truyền thông, bà chia sẻ muốn bán bất động sản này để chuyển đến một nơi nhỏ hơn trong khu vực vì các con đang học đại học.

Phòng ngủ mô phỏng Phòng ngủ Lincoln bên trong "biệt thự Nhà Trắng". Ảnh: WSJ