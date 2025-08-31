Quay lại Trung Quốc sau 7 năm, Thủ tướng Ấn Độ gửi thông điệp tới ông Tập

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Modi sau 7 năm và có thể mở ra chương mới trong quan hệ giữa 2 nước Ấn Độ - Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Hôm 31/8, trong đoạn video ngắn đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức, ông Modi nói với ông Tập rằng: “Chúng tôi cam kết phát triển mối quan hệ giữa 2 nước, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng và thấu hiểu”.

Theo ông Modi, bầu không khí “hòa bình và ổn định” đang được duy trì ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc, sau một số vụ đụng độ cách đây 5 năm, khiến hầu hết lĩnh vực hợp tác giữa 2 quốc gia bị đóng băng.

Trong cuộc họp với ông Tập, Thủ tướng Modi cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận về quản lý biên giới, nhưng không nêu chi tiết.

Theo Reuters, ông Tập và ông Modi đã có cuộc gặp “đột phá” tại Nga vào năm 2024, sau khi Ấn Độ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận về tuần tra biên giới.

Trong chuyến thăm gần đây tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm, phân bón và máy móc cho Ấn Độ.

Hôm 21/8, ông Xu Feihong – Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ – cho biết, Trung Quốc phản đối mức thuế quan “cao ngất” của Mỹ đối với Ấn Độ và sẽ “kiên quyết đứng về Ấn Độ”.

Cuộc gặp giữa ông Modi với ông Tập hôm 31/8 diễn ra 5 ngày sau khi Mỹ áp đặt mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, liên quan đến việc nước này tiếp tục nhập khẩu dầu Nga.

Hôm 31/8, Tổng thống Nga Putin đã tới Thiên Tân. Ông Putin được chào đón bằng thảm đỏ và dự kiến có cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, ông Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo Reuters, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đang thể hiện sự đoàn kết trước áp lực từ Mỹ và phương Tây, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, thương mại.