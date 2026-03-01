Ông Trump tuyên bố lãnh tụ tối cao Iran ‘đã thiệt mạng’
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chung được Mỹ và Israel thực hiện hôm 28/2.
|
Sáng ngày 28/2, quân đội Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch tập kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.
Chiều tối 28/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel và Mỹ, Israel cũng khẳng định đã thu thập được hình ảnh "thi thể của ông Khamenei", tuy nhiên Tehran chưa lên tiếng về thông tin.
Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) sáng 1/3 tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được Iran phóng trả đũa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ nằm ở ngoại vi thủ đô Abu Dhabi.
Báo The Guardian trích dẫn thông cáo của quân đội UAE viết: “Chúng tôi đã đánh chặn thành công 132 tên lửa và 195 máy bay không người lái (UAV)… Chúng tôi đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa, đồng thời đang thực hiện mọ
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Iran đang “gánh chịu hậu quả” vì từ chối đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Nguồn: Pete Hegseth/Mạng xã hội X
CNN đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội X đêm 28/2 (giờ Washington DC), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết rằng chính quyền Iran đã có cơ hội đối thoại với Mỹ nhưng “đã từ chối đạt được thỏa thuận, nên Tehran đang phải gánh chịu những hậu quả”.
Ông Hegseth viết: “Trong gần 50 năm qua, Iran đã nhắm đến và sát hại nhiều người dân Mỹ, cũng như luôn cố sở hữu thứ vũ khí mạnh mẽ nhất thế giới để thúc đẩy lý tưởng cực đoan của họ… Chúng tôi sẽ không cho phép các tên lửa mạnh mẽ nhắm đến người dân Mỹ. Những tên lửa đó sẽ bị phá hủy cùng với dây chuyền sản xuất khí tài này. Hải quân Iran sẽ bị phá hủy và theo như lời Tổng thống Trump từng nói rằng Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày Chủ nhật (1/3) cho biết đã bắt đầu một đợt tấn công mới nhằm vào Iran.
Trong một tuyên bố, IDF thông báo đợt tấn công lần này nhằm vào “hệ thống tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không” của Iran. Báo Times of Israel cũng đưa tin, trong thông cáo đưa ra sáng nay, IDF tuyên bố vừa thực hiện loạt đòn không kích nhằm vào nhiều bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không được triển khai ở miền trung và tây Iran.
Ngay sau đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Tehran.
Video: Các xe phóng tên lửa của Iran bị Israel tấn công. Nguồn: IDF
Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir-Saeid Iravani, hôm 28/2 đã lên án các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào nước này là “tội ác chiến tranh”, đi ngược lại các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).
“Những cáo buộc vô căn cứ được đưa ra nhằm biện minh cho việc sử dụng vũ lực trái pháp luật này không có cơ sở trong luật pháp quốc tế,” ông Iravani nói tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời nhấn mạnh: “Việc viện dẫn tấn công phủ đầu, các tuyên bố về mối đe dọa cận kề hay những lập luận chính trị thiếu căn cứ khác không thể hợp pháp hóa hành vi xâm lược".
Kết thúc phát biểu, ông Iravani khẳng định Iran sẽ “tiếp tục thực thi quyền tự vệ chính đáng vốn có”, tuy nhiên ông không đề cập tới Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được ông Trump và các quan chức Israel cho là đã thiệt mạng.
Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức hôm 28/2 ở New York (Mỹ), Đại sứ Mỹ Mike Waltz đã nêu ra một số luận điểm để bảo vệ cho chiến dịch không kích mới đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Đại sứ Mỹ trong cuộc họp tại LHQ. Nguồn: Liên Hợp Quốc
Theo ông Waltz, chính quyền Iran đã “cố tình gây bất ổn cho thế giới; giết hại binh sĩ và công dân Mỹ; đe dọa các đồng minh của Washington trong khu vực Trung Đông và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải quốc tế”.
Đại sứ Mỹ tại LHQ tuyên bố: “Iran cũng ủng hộ mạnh mẽ các lực lượng ủy nhiệm gây ra sự đổ máu và hỗn loạn khắp Trung Đông trong thời gian dài. Việc Iran tiếp tục theo đuổi các năng lực tên lửa tiên tiến và không từ bỏ tham vọng hạt nhân bất chấp những cơ hội ngoại giao, đã tạo ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng và ngày càng gia tăng”.
Đại sứ Waltz sau đó khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là vấn đề chính trị “mà là vấn đề an ninh toàn cầu, do vậy Mỹ đang thực hiện những hành động hợp pháp”.
Hãng truyền thông nhà nước Iran IRIB dẫn lời công tố viên địa phương cho biết, số học sinh thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab, miền nam Iran, đã tăng lên ít nhất 108 người.
Quan chức địa phương đã tuyên bố ngày Chủ nhật (1/3) là ngày tổ chức tang lễ tập thể tại tỉnh này, IRIB cho biết thêm.
Trong một cuộc tấn công khác tại tỉnh Lamerd ở miền nam Iran, ít nhất 18 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một khu liên hợp thể thao và các khu dân cư, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin.
Một quan chức y tế nói với IRNA rằng phần lớn những người thiệt mạng ở Lamerd là trẻ em và khoảng 100 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công.
Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel, một người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương do một quả tên lửa rơi xuống khu vực Tel Aviv.
Các nhân viên y tế và cấp cứu đã “xác nhận một phụ nữ khoảng 40 tuổi tử vong do bị thương nặng trên cơ thể,” tổ chức Magen David Adom (MDA) cho biết trong một tuyên bố.
MDA trước đó cho biết thêm có một người khác bị thương nặng. Ba người bị thương mức độ trung bình và 16 người bị thương nhẹ. Theo Bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv, trong số những người bị thương được đưa tới điều trị có ba trẻ em.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã công bố danh sách các quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong đợt không kích chung được Mỹ và Israel thực hiện trước đó cùng ngày.
Theo hãng tin CNN, danh sách trên gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh; quan chức đứng đầu Hội đồng an ninh Iran Ali Shamkhani, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour; quan chức tình báo Saleh Asadi, các quan chức quốc phòng Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia và Mohammad Shirazi.
Một nguồn tin giấu tên của Israel nói với CNN rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng do đòn không kích của Israel, nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định với kênh NBC (Mỹ) rằng tất cả các lãnh đạo cấp cao Iran đều an toàn.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã hủy chuyến thăm tới Israel vào ngày 2/3 như Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo trước đó.
“Do tình hình hiện tại, Ngoại trưởng Rubio sẽ không còn tới Israel vào ngày 2/3,” Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu Dylan Johnson cho biết trên mạng xã hội X.
Trong ngày 28/2, ông Rubio đã cùng với Tổng thống Donald Trump theo dõi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông Trump cho biết các chiến dịch này sẽ tiếp tục “không gián đoạn trong suốt cả tuần.”
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã gửi email cho nhân viên đại sứ, khuyến cáo rằng nếu họ muốn rời khỏi Israel trong bối cảnh có khả năng xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào Iran thì “nên rời đi ngay hôm nay,” theo một nguồn tin nắm được nội dung thông điệp.
Trong bài đăng trên mạng Truth Social ngày 28/2 (giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Trump khẳng định Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng do đòn không kích chung của Mỹ và Israel. “Ông Khamenei đã không thể thoát khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của Mỹ và Israel. Ông Khamenei hay các lãnh đạo khác đã thiệt mạng cùng ông ấy không thể làm gì khác được”.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: IRNA
Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Iran, trong đó bao gồm Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhiều đơn vị an ninh khác của Tehran, đã “không còn muốn chiến đấu và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ Mỹ”, đồng thời khẳng định Washington vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
“Tuy nhiên, các cuộc ném bom dữ dội và có mục tiêu cụ thể sẽ không ngừng lại trong suốt một tuần hoặc cho đến chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu hòa bình trên khắp Trung Đông và trên toàn thế giới”, ông Trump nhấn mạnh.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/03/2026 05:44 AM (GMT+7)