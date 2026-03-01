Ông Trump tuyên bố lãnh tụ tối cao Iran ‘đã thiệt mạng’

Sáng ngày 28/2, quân đội Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch tập kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.

Chiều tối 28/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel và Mỹ, Israel cũng khẳng định đã thu thập được hình ảnh "thi thể của ông Khamenei", tuy nhiên Tehran chưa lên tiếng về thông tin.