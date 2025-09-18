Nga hé lộ hệ thống "đối trọng" Starlink của tỷ phú Musk

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga Dmitry Bakanov. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên kênh Solovyov Live ngày 17/9, ông Dmitry Bakanov – Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) - cho biết những vệ tinh đầu tiên phục vụ Internet trên toàn nước Nga sẽ được phóng vào tháng 12/2025 và mạng lưới này “sẽ ngang tầm Starlink”.

“Chúng tôi đã kiểm tra một số mẫu thử nghiệm trên quỹ đạo, đồng thời điều chỉnh phiên bản sản xuất hàng loạt. Tiến độ hiện rất nhanh. Toàn bộ chùm vệ tinh sẽ hoàn tất triển khai trong vòng hai năm", ông Bakanov nói.

Theo vị giám đốc Roscosmos, việc xây dựng hệ thống Internet vệ tinh quốc gia sẽ cho phép các lực lượng Nga điều khiển máy bay không người lái (UAV) với độ chính xác cao hơn.

Starlink – hiện có hơn 7.000 vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp – được SpaceX đưa vào vận hành từ năm 2020, đến nay đã có hơn 6 triệu người dùng tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ (chưa có ở Nga). Quỹ đạo thấp – LEO – là quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao từ 160 km đến 2.000 km, có ưu điểm truyền dữ liệu nhanh và độ trễ thấp. Tuy nhiên, để phủ sóng toàn cầu, cần triển khai số lượng vệ tinh rất lớn.

Từ năm 2022, Ukraine đã tiếp nhận hơn 50.000 thiết bị đầu cuối Starlink. Giới chức Kiev cho biết Starlink giúp duy trì liên lạc, trinh sát và điều khiển UAV trong bối cảnh nhiều hạ tầng thông tin bị phá hủy. Theo RT, ông Musk cũng thừa nhận Starlink đang được sử dụng trên chiến trường.

Reuters từng đưa tin, trong cuộc phản công tháng 9/2022, ông Musk ra lệnh ngắt dịch vụ Starlink ở một số khu vực như Kherson và Donetsk, khiến hơn 100 thiết bị bị vô hiệu hóa, làm gián đoạn hoạt động trinh sát và chỉ thị pháo binh của quân Ukraine. Giới chức Ukraine cho rằng điều này dẫn tới việc thất bại trong kế hoạch bao vây lực lượng Nga. Một số nguồn tin nói ông Musk lo ngại việc quân đội Ukraine sử dụng Starlink để hỗ trợ một cuộc tấn công nhắm vào bán đảo Crimea có thể dẫn tới phản ứng hạt nhân từ phía Moscow.

Tỷ phú Mỹ sau đó bác bỏ thông tin của Reuters. Ông Musk cũng cho biết, Ukraine từng yêu cầu mở rộng vùng phủ sóng Starlink tới Crimea, nhưng SpaceX từ chối vì điều đó có thể bị sử dụng cho các hoạt động tấn công, kéo Mỹ và Starlink trực tiếp vào cuộc xung đột.

Giới chức Nga từ lâu bày tỏ quan ngại về việc công nghệ Starlink được sử dụng cho mục đích quân sự.