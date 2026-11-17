Ukraine tiết lộ chiến dịch tập kích đoàn xe quân sự của Nga đang ùn ùn tiến về Donetsk

UAV Ukraine. Ảnh Pravda.

Chiến dịch có sự tham gia của các UAV tấn công tầm trung Darts do Ukraine tự phát triển, nhằm vào lực lượng Nga di chuyển trên những tuyến đường nông thôn hướng về tiền tuyến, theo United24media.

Trung đoàn Xung kích số 1 của Ukraine đã công bố video cuộc tập kích trên trang Facebook chính thức vào ngày 15/11. Hình ảnh cho thấy các UAV Ukraine liên tiếp lao vào những phương tiện và binh sĩ Nga trong quá trình lực lượng này tìm cách tiến quân.

Ông Dmytro Filatov, chỉ huy trung đoàn với mật danh “Perun”, cho biết chiến dịch có sự tham gia của các đơn vị thuộc Tiểu đoàn Hệ thống Không người lái số 1 và số 2.

Theo thông tin do ông Filatov công bố, đòn tập kích đã đánh trúng 7 phương tiện quân sự và 3 xe địa hình bốn bánh. Tổng cộng khoảng 30 quân nhân Nga được báo cáo là thương vong.

Vị chỉ huy giải thích rằng một số binh sĩ Nga được ghi nhận chính thức là bị thương, do lực lượng vận hành UAV không thể tự xác nhận độc lập tình trạng tử vong, dù video ghi lại những đòn đánh trực diện.

Vũ khí chủ lực trong chiến dịch là UAV Darts, hệ thống không người lái do Ukraine phát triển, được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách vượt xa khả năng hoạt động thông thường của những UAV FPV tầm ngắn.

Các cuộc tập kích diễn ra gần Dobropillia, khu vực có ý nghĩa chiến lược ở phía tây tỉnh Donetsk, nơi quân đội Nga vẫn tiếp tục tìm cách tiến về các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Tuy nhiên, những thông tin về tổn thất của phía Nga hiện cũng chưa được xác minh độc lập. Điện Kremlin cũng chưa bình luận về những tuyên bố của phía Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã thực hiện hơn 41.000 cuộc tấn công được xác minh nhằm vào quân đội Nga trong tháng 10.