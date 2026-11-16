Mỹ tung nước cờ mới, đẩy Nga, châu Âu vào bàn đàm phán, Ukraine "ngồi trên đống lửa"

Ông Jared Kushner - con rể ông Trump. Ảnh BBC News

Mỹ thúc đẩy Nga đối thoại trực tiếp với châu Âu

Ngày 14/11, Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump và là con rể ông, cho biết Washington đang tạo điều kiện để Nga và các nước châu Âu tiến hành đối thoại trực tiếp trong khuôn khổ nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong tuần qua, Kushner và Steve Witkoff đã có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra sau vòng đàm phán đầu tiên do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine kể từ tháng 2, kết thúc hôm 11/11. Hai bên thông báo kế hoạch tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới và tiếp tục đàm phán, nhưng chưa đưa ra tín hiệu về một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

"Trọng tâm hiện nay của chúng tôi là tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Moscow và các đối tác châu Âu, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo", ông Kushner viết trên mạng xã hội ngày 14/11.

Ông cho biết một số ý tưởng mới đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận và đang được xem xét. Một số có thể trực tiếp tạo ra đột phá, trong khi những đề xuất khác có thể trở thành cơ sở thu hẹp các bất đồng còn tồn tại.

Ông Zelensky lo ông Putin muốn thay đổi trật tự an ninh châu Âu

Trong các tuyên bố công bố cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã lần đầu đề cập khả năng Ukraine rút quân khỏi những khu vực thuộc Donbass mà Nga chưa kiểm soát, để đổi lấy triển vọng gia nhập NATO.

Ông khẳng định Kiev không chấp nhận từ bỏ lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ Washington đang đề cập một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo Moscow có thể lợi dụng vấn đề này để làm suy yếu NATO và thúc đẩy những thay đổi về biên giới cũng như cán cân quyền lực trên lục địa.

"Theo quan điểm của tôi, điều này có thể nguy hiểm. Đây không nên là chương trình nghị sự chính", ông Zelensky nói.

Ukraine yêu cầu bảo đảm an ninh trước khi chấp nhận thỏa thuận

Theo ông Zelensky, Ukraine đang thảo luận với các đối tác về một gói bảo đảm an ninh toàn diện, có thể bao gồm cam kết cụ thể từ NATO và Liên minh châu Âu (EU), duy trì một lực lượng quân đội Ukraine đủ mạnh cùng hỗ trợ tài chính trong một khoảng thời gian xác định.

Gói này cũng cần có kế hoạch phục hồi kinh tế và tái thiết đất nước.

"Nếu phía Mỹ cùng các đối tác NATO khác xác nhận chính xác những nội dung này, tôi sẽ hỏi người dân Ukraine rằng họ nghĩ gì: Chúng ta có chấp nhận hay không?", ông Zelensky nói.

Ông nhấn mạnh mọi thỏa thuận đều không được đồng nghĩa với việc công nhận các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát là lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine cũng bác bỏ khả năng Kiev cam kết trung lập, bởi điều đó đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp.

"Nếu ông Putin kỳ vọng Ukraine sẽ đưa quy chế trung lập vào Hiến pháp, điều đó sẽ không xảy ra. Hiện tại chúng tôi vốn đã chưa phải là thành viên NATO", ông nói.

Trong khi đó, ông Kushner cho rằng một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine cần đi kèm các bảo đảm an ninh cho Kiev và những cơ chế hậu chiến cụ thể nhằm giảm nguy cơ xung đột tái diễn.

Ông khẳng định NATO vẫn là trụ cột quan trọng của an ninh châu Âu, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải được các bên liên quan chấp thuận.

"Ông Trump sẽ chỉ ủng hộ những thỏa thuận giúp tăng cường an ninh cho Ukraine và châu Âu, đồng thời giảm khả năng xảy ra xung đột trong tương lai", Kushner tuyên bố.

Ông Zelensky nhấn mạnh trình tự cần thiết phải là ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và thiết lập các bảo đảm an ninh cho Kiev.

"Không thể có bảo đảm an ninh ở châu Âu hoặc dành cho châu Âu nếu không có Ukraine", nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định.

Theo CBS/AP, Tổng thống Trump dự kiến gặp Tổng thống Putin vào tuần tới trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ba bên có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các quan chức cho biết cuộc gặp này dự kiến không tập trung thảo luận cuộc chiến của Nga tại Ukraine.