Toàn cảnh cuộc phản công ở mặt trận Pokrovsk do đích thân Tổng tư lệnh Ukraine Syrskyi chỉ huy

Cuộc phản công do đích thân Tổng tư lệnh Syrskyi chỉ huy. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo các nguồn quân sự Ukraine, mục tiêu của chiến dịch là “dọn sạch” những cứ điểm được Nga sử dụng để khép vòng vây hai thành phố Pokrovsk và Myrnohrad, từ đó buộc Moscow phải phân tán lực lượng, tờ Euromaidan Press đưa tin.

Ukraine được cho là đã phối hợp sử dụng máy bay không người lái (UAV), pháo binh và lực lượng đổ bộ đường không để tấn công, tiến dần qua các khu dân cư Nykanorivka và Zatyshok. Tại thị trấn Rodynske, quân đội Ukraine giành lại một số tòa nhà nhưng chưa thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga.

Ukraine phản công nhằm giải vây cho lực lượng ở hai thành phố Pokrovsk và Myrnohrad. Ảnh: Euromaidan Press.

Một điểm đáng chú ý là việc Ukraine sử dụng UAV gắn loa phát thanh để kêu gọi binh sĩ Nga đầu hàng. Một số đoạn ghi hình cho thấy nhiều nhóm binh sĩ Nga hạ vũ khí và tiến ra theo chỉ dẫn, tuy nhiên chưa có thống kê cụ thể về số người đầu hàng.

Theo báo cáo từ phía Ukraine, nhiều đơn vị Nga được điều động tăng viện từ hậu phương đã bị sa lầy do bùn mùa thu, khiến xe bọc thép và xe tiếp vận khó di chuyển. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các đoàn xe bị mắc kẹt.

Ukraine được cho là đã giành lại một số khu vực lãnh thổ trong cuộc phản công. Ảnh: Euromaidan Press.

Quân đội Ukraine nói rằng họ đã tận dụng cơ hội này để phá hủy một số phương tiện bằng pháo phản lực HIMARS và UAV tấn công. Trong khi đó, các blogger quân sự Nga lại khẳng định lực lượng của họ đã giữ vững vị trí và hạn chế tổn thất.

Giới quan sát cho rằng, chiến dịch phản công do đích thân Tổng tư lệnh Syrskyi chỉ huy chủ yếu nhằm tạo khoảng đệm chiến thuật cho lực lượng phòng thủ ở Pokrovsk và Myrnohrad, nơi Nga đang khép dần vòng vây.

Ukraine sử dụng UAV gắn loa phát thanh để kêu gọi binh sĩ Nga đầu hàng. Ảnh: Euromaidan Press.

Phía Ukraine coi việc buộc Nga phải điều chuyển quân về phía bắc là một thành công tạm thời, dù chưa có dấu hiệu cho thấy cục diện chung trên toàn mặt trận thay đổi đáng kể.

Một số chuyên gia nhận định cuộc phản công cho thấy Ukraine đang cố gắng giành lại thế chủ động cục bộ sau nhiều tháng phòng thủ, song hiệu quả dài hạn của chiến dịch này còn phụ thuộc vào khả năng duy trì hậu cần và nguồn dự trữ đạn dược trong mùa đông sắp tới.