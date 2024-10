Ukraine: Quân đội Nga xuyên thủng phòng tuyến ở thành trì Chasiv Yar

Thành phố Chasiv Yar đã bị hủy hoại nặng nề trong giao tranh. Ảnh do Lữ đoàn số 24 cung cấp. Nguồn: New Voice of Ukraine.

Giống như Vuhledar, thành trì Chasiv Yar có vị trí chiến lược nhờ nằm trên một cao điểm. Nga đẩy mạnh tấn công Chasiv Yar từ mùa hè năm nay nhưng các bước tiến tương đối hạn chế cho đến nay.

"Đối phương đã vượt qua tuyến phòng thủ của chúng tôi ở bên trong thành phố. Nhưng điều này không đồng nghĩa chúng tôi sắp thất thủ. GIao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra", Ivan Petrychak, phát ngôn viên Lữ đoàn số 24 của quân đội Ukraine, cho biết.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Lữ đoàn số 24 là đơn vị chứng kiến nhiều cuộc giao tranh ác liệt ở vùng Donbass. Lữ đoàn đã hai lần bị các lực lượng Nga đẩy lùi trong giao tranh ở thành phố Lysychansk vào năm 2022 và Bakhmut vào năm 2023.

Bản đồ các khu vực Nga kiểm soát ở mặt trận thành phố Chasiv Yar. Ảnh: Google Maps.

Phát ngôn viên lữ đoàn xác nhận các lực lượng Nga đã mở ra con đường vượt kênh đào ở rìa phía đông thành phố. Nhưng phát ngôn viên khẳng định Ukraine đang cố gắng bịt lỗ hổng phòng thủ.

Trước đây, giới quan sát nhận định, kênh đào nằm ở phía đông thành phố giúp tạo ra tuyến phòng thủ tự nhiên quan trọng. Nhưng một khi Nga đã vượt qua kênh đào và có thể xâm nhập sâu hơn vào trung tâm thành phố, cục diện giao tranh ở Chasiv có thể sẽ ngã ngũ.

Nga cần kiểm soát Chasiv Yar trước khi nhắm tới các thành trì kiên cố cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donetsk, bao gồm Kramatorsk và Sloviansk.

Nga tuyên bố kiểm soát khu dân cư Novosadovoye vào ngày 22/10. Ảnh: Sputnik.

Cũng trong ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội đã kiểm soát khu dân cư Novosadovoye ở vùng Donetsk. Khu dân cư này nằm ở khu vực giáp ranh giữa vùng Donetsk và Lugansk.

Đây là nơi Ukranie bố trí phòng thủ dày đặc và Nga hầu như không tấn công mạnh vào khu vực này kể từ năm 2022.

