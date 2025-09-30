Ukraine muốn được Mỹ cung cấp phiên bản tên lửa Tomahawk mạnh nhất

Tên lửa Tomahawk của Mỹ được khai hỏa từ bệ phóng Typhon. Ảnh: Militarnyi.

Theo ông Kryvolap, với tên lửa Tomahawk, Ukraine có thể tấn công sâu vào hậu phương của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói tên lửa Tomahawk có thể trở thành yếu tố trọng yếu buộc Nga phải cân nhắc ngồi vào bàn đàm phán.

Hôm 28/9, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết chính quyền ông Donald Trump đang xem xét khả năng chuyển giao Tomahawk cho Kiev, song quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống đưa ra.

Tomahawk là loại tên lửa dẫn đường tầm xa có độ chính xác rất cao, đã chứng minh năng lực trong nhiều cuộc xung đột. Điểm mạnh của tên lửa Tomahawk là khả năng bay rất thấp, từ 30 – 50 mét, bám sát theo địa hình để né tránh radar phòng không. Tên lửa có tầm bắn lên tới 2.500 km, đầu đạn nặng khoảng 450 kg và được trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại.

Ông Kryvolap giải thích, ban đầu Tomahawk có thể được phóng từ trên không, trên bộ hoặc từ tàu chiến. Khi Mỹ ký hiệp ước INF với Liên Xô, tên lửa Tomahawk đã bị rút ngắn tầm bắn từ 2.500 km xuống còn 1.600 km và các bệ phóng trên bộ cũng bị phá hủy.

Vài năm gần đây, Mỹ đã phát triển hệ thống Typhon với khả năng khai hỏa tên lửa Tomahawk trên bộ. Nhưng hệ thống vẫn còn đang ở giai đoạn thử nghiệm, chưa được sản xuất đại trà.

Ông Kryvolap đề xuất nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine thì cũng cần gửi cả bệ phóng phù hợp trên bộ, để giải phóng toàn bộ sức mạnh của mẫu tên lửa uy lực này.

“Tomahawk là loại tên lửa rất độc đáo với hệ thống định vị theo địa hình, có độ chính xác và hiệu quả cao, đủ khả năng vượt qua nhiều tầng phòng không”, ông Kryvolap nói, đánh giá mẫu tên lửa này sẽ tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong xung đột.

Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Keith Kellogg cho biết ông Trump có thể đã bật đèn xanh cho các đòn tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Trả lời đài Fox News, ông Kellogg nhận định phát biểu gần đây của Tổng thống về khả năng Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ, thậm chí “có thể đi xa hơn thế”, chính là dấu hiệu cho thấy Washington đang mở đường cho các cuộc tấn công như vậy.

Ukraine cần có sự chấp thuận của Mỹ để tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Washington cung cấp. Ông Kellogg nhấn mạnh, quyết định cuối cùng về việc gửi tên lửa Tomahawk sẽ do ông Trump quyết định.