Ukraine phản công ở Donetsk, tuyên bố giành lại 7 khu vực

PravdaUkraine dẫn tuyên bố đêm 19/9 (giờ địa phương) của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đang thực hiện đợt phản công ở các quận Pokrovska và Dobropillia ở tỉnh Donetsk, qua đó khiến Nga "không thể phát động một cuộc tiến công toàn diện".

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo trên chiến trường. Ảnh: CNN

"Đây là hướng tiến công quan trọng nhất của quân Nga", ông Zelensky nói và quả quyết lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể về quân số, đồng thời, Ukraine cũng bắt giữ được một số tù binh để "bổ sung vào quỹ trao đổi" của Kiev.

Ngay sau tuyên bố của ông Zelensky, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi khẳng định quân đội Ukraine đã "khôi phục quyền kiểm soát tại 7 khu định cư" và đẩy lùi lực lượng trinh sát của Nga tại 9 khu định cư khác, nhưng ông không nêu rõ tên các khu vực này.

"Nỗ lực của lực lượng phòng vệ Ukraine theo hướng Dobropillia đang diễn ra. Quân đội của chúng ta đã tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương từ 3-7km", ông Syrskyi nói và mô tả phần diện tích mà Ukraine giành lại từ lực lượng Nga rộng khoảng 160km2.

Chưa rõ chiến dịch phản công mà Ukraine nhắc tới được khởi động khi nào. Thành phố Dobropillia cách thành phố Konstantinovka chiến lược mà Ukraine còn nắm giữ ở Donetsk khoảng 40km. Theo Reuters, lực lượng Nga hiện chỉ còn cách Konstantinovka khoảng 8km.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/9 khẳng định đang duy trì đà tiến công và giành được khu định cư Muravka ở tỉnh Donetsk. "Trong tuần qua, các đơn vị thuộc cụm quân Phía Đông đã tiến sâu vào phòng tuyến địch. Họ còn giành được khu định cư Novonikolaevka ở tỉnh Dnipropetrovsk; và các khu định cư Olgovskoye, Novoivanivka ở Zaporizhzhia", quân đội Nga nêu.

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, sau 3 năm rưỡi giao tranh, quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 78% lãnh thổ tỉnh Donetsk tính đến cuối tháng 7/2025, tăng 16% so với trước đó một năm.