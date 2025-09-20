Nga đáp trả gắt cáo buộc cho UAV xâm nhập Ba Lan

Ngày 19-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova nói rằng những cáo buộc về việc máy bay không người lái (UAV) của Nga vi phạm không phận Ba Lan nhằm bôi xấu Moscow và phá hoại tiến trình hòa bình ở Ukraine, theo đài RT.

Trước đó, ngày 10-9, Ba Lan cáo buộc 19 UAV Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, gọi đây là hành động khiêu khích có chủ ý nhằm thử phản ứng của NATO. Nhiều chính phủ châu Âu đã triệu tập các nhà ngoại giao Nga để phản đối, trong khi NATO công bố các biện pháp quân sự bổ sung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: RIA NOVOSTI

Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sự việc này lặp lại một kịch bản quen thuộc và rằng Nga lại tiếp tục bị quy trách nhiệm mà không hề có điều tra hay bằng chứng nào.

Bà nói thêm rằng Warsaw đã từ chối đề xuất tham vấn của Moscow và bác bỏ những dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

“Đây rõ ràng chỉ là một phần trong chiến dịch thông tin quy mô lớn nhằm bôi xấu Nga và huy động thêm sự ủng hộ cho Ukraine cũng như là nỗ lực phá hoại một giải pháp chính trị cho xung đột” - bà Zakharova lên tiếng về cáo buộc Nga cho UAV xâm nhập Ba Lan.

Người phát ngôn khẳng định những UAV được sử dụng để tấn công mục tiêu quân sự Ukraine không thể nào bay tới lãnh thổ Ba Lan, đồng thời cáo buộc sự việc này có thể là một “hành động khiêu khích” do Ukraine dàn dựng nhằm lôi kéo NATO trực tiếp đối đầu với Moscow.

Bà Zakharova cũng lưu ý đến điều mà bà gọi là “liên minh UAV” gồm 20 quốc gia đang cung cấp khí tài cho Ukraine, cáo buộc các thành viên liên minh này phớt lờ thực tế về các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào dân thường Nga.

“Trong bối cảnh này, việc liên minh này lên giọng đạo đức và đưa ra công hàm ngoại giao về những vi phạm luật pháp quốc tế bị cho là do Nga gây ra là hành động đạo đức giả và hoàn toàn không thích hợp” - theo người phát ngôn.

Theo bà Zakharova, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã giết chết 16 người và làm bị thương 116 người tại các khu vực của Nga trong mùa hè và đầu tháng 9.

“Các binh sĩ Ukraine đang sử dụng UAV để tấn công những người dân vô tội gần như suốt ngày đêm, một cách trơ tráo nhằm vào trẻ em, phụ nữ và người già trong khi cố tình tấn công vào khu dân cư, cơ sở y tế và xã hội, trường học và cửa hàng” - bà Zakharova nói.

Ba Lan và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của bà Zakharova.

Trong diễn biến liên quan, ngày 19-9, Estonia cáo buộc ba chiến đấu cơ Nga đã vi phạm không phận Estonia trong 12 phút, khiến Ý phải triển khai tiêm kích F-35 để đẩy lùi.

Bình luận về vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ba tiêm kích MiG-31 của Nga đã thực hiện một chuyến bay theo kế hoạch từ CH Karelia (thuộc Nga) đến khu vực Kaliningrad (Nga) mà không vi phạm không phận Estonia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm được thông báo về các cáo buộc liên quan việc vi phạm không phận của Estonia.