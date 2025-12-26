Ukraine năm 2026: Bầu cử bất định, chiến tranh không hồi kết và những phép thử sinh tử

The Kyiv Independent cho biết, 6 nhà báo Ukraine đều nhận định rằng, 2026 sẽ là năm Ukraine phải đồng thời chống chọi trên 3 mặt trận: ngoại giao, chính trị nội bộ và chiến trường.

Bước vào năm 2026, chiến sự ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Ảnh Reuters

Bầu cử: Canh bạc rủi ro giữa thời chiến

Sau 4 năm chiến tranh toàn diện, chính trị nội bộ Ukraine đã chứng kiến một loạt bê bối trong năm 2025 và nhiều khả năng sẽ còn hỗn loạn hơn trong năm tới. Viễn cảnh tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội phụ thuộc lớn vào việc Nga có chấp nhận một lệnh ngừng bắn thực chất hay không.

Giới quan sát cho rằng nếu diễn ra, bầu cử có thể rơi vào cuối năm 2026 - một kịch bản chưa từng có tiền lệ, với nguy cơ bị thao túng thông tin trên Telegram, TikTok và sự can thiệp ngầm.

Song song đó, cuộc khủng hoảng trong quốc hội có nguy cơ trầm trọng hơn, thậm chí khiến liên minh cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky sụp đổ. Các nhà báo cũng cảnh báo những diễn biến mới của vụ bê bối tham nhũng lớn nhất thời Tổng thống Zelensky có thể châm ngòi cho làn sóng biểu tình mới.

Chiến tranh: Không có dấu hiệu hạ nhiệt

Về chiến sự, các phóng viên chiến trường tỏ ra bi quan: khả năng chiến tranh kết thúc trong nửa đầu 2026 gần như bằng không. Nga được cho là sẽ chỉ dừng lại nếu Ukraine đầu hàng trên thực tế, điều Kiev không thể chấp nhận.

Năm 2026 có thể là thời điểm cả hai bên bị đẩy tới giới hạn. Nga hiện vẫn duy trì được cường độ tấn công nhờ tuyển quân đều đặn, đạt được những bước tiến đáng kể trên chiến trường trong khi đó, Ukraine đối mặt với khủng hoảng nhân lực nghiêm trọng, buộc quân đội phải cải tổ sâu rộng để giảm thương vong trong một cuộc chiến ngày càng bị drone chi phối.

Ngoại giao: Châu Âu gánh vai trò chủ lực

Trên mặt trận đối ngoại, theo các nhà báo Ukraine, triển vọng hòa bình vẫn ảm đạm khi lập trường của Moscow và Kiev còn cách xa nhau, đặc biệt là về Donbass. Các vòng đàm phán do Mỹ thúc đẩy được dự báo sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc, ít nhất cho đến khi Washington giảm kiên nhẫn.

Trong bối cảnh đó, châu Âu trở thành trụ cột hỗ trợ chính cho Ukraine, dù nội bộ EU đang bị chia rẽ bởi làn sóng dân túy. Cuộc bầu cử tại Hungary, nơi Thủ tướng Viktor Orban bị xem là đồng minh thân cận nhất của Kremlin trong EU, có thể tạo bước ngoặt. Quan hệ Ukraine-Ba Lan cũng được dự báo sẽ căng thẳng hơn do thay đổi chính trị tại Warsaw.

Kinh tế, năng lượng

Năm 2026 sẽ kiểm nghiệm thực chất các thỏa thuận kinh tế lớn, như quỹ đầu tư tái thiết Ukraine-Mỹ, vốn còn nhiều chi tiết mơ hồ. Đồng thời, Ukraine phải đối mặt với phép thử khắc nghiệt nhất đối với hệ thống năng lượng, khi Nga tiếp tục tấn công hạ tầng và nguồn thiết bị dự trữ đang cạn dần.

Theo các nhà báo, năm 2026 sẽ là một năm then chốt, nơi Ukraine phải gồng mình chống đỡ cả chiến tranh, khủng hoảng nội bộ lẫn những thử thách quyết định tương lai đất nước.