Phó Tổng thống Mỹ cáo buộc Nga từ chối đàm phán, cân nhắc gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp ông Trump ở Nhà Trắng vào ngày 18/8/2025. Ảnh: AFP.

“Về vấn đề tên lửa Tomahawk, Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Điều ông Trump làm sẽ dựa trên lợi ích tốt nhất của nước Mỹ”, ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News.

Phó Tổng thống Mỹ xác nhận Washington chưa loại bỏ khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev. “Ngay lúc này chúng tôi vẫn đang thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi chắc chắn đang xem xét một số yêu cầu từ phía châu Âu”, ông Vance nói thêm.

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km, được coi là vũ khí tầm xa quan trọng nếu Ukraine sở hữu. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, Nga có thể coi đây là hành động leo thang trong xung đột và đẩy mạnh đáp trả.

Trước đây, ông Trump từng từ chối lời kêu gọi của Ukraine về việc cung cấp vũ khí tầm xa. Hiện tại, ông Trump được cho là ngày càng tỏ ra thất vọng trước việc các nỗ lực thúc đẩy hòa bình rơi vào bế tắc.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị ông Trump cung cấp tên lửa Tomahawk trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là vũ khí tầm xa mà Ukraine từng nhiều lần kêu gọi Mỹ cung cấp nhưng Tổng thống Mỹ trước đây là Joe Biden và ông Trump hiện nay đều chưa đồng ý.

Ông Zelensky khẳng định ông Trump đã “cởi mở” với đề nghị này, và nếu được chấp thuận, Kiev sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, kể cả thủ đô Moscow.

Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày 28/9, ông Vance thừa nhận có sự thất vọng ở Nhà Trắng vì Nga chưa tiếp tục đàm phán hòa bình với Ukraine.

“Trong vài tuần gần đây, Nga đã từ chối gặp song phương với Ukraine. Họ cũng từ chối các cuộc gặp ba bên, nơi Tổng thống hoặc quan chức Mỹ có thể ngồi cùng phía Nga và Ukraine”, ông Vance nói.

Ông Vance cũng nhấn mạnh: “Nga không đạt được nhiều lợi thế. Cuộc chiến này đang tàn phá nền kinh tế của họ, và họ phải tự hỏi sẽ còn mất thêm bao nhiêu người để đổi lấy lợi ích quân sự không đáng kể”.

Nga đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng tiếp tục đàm phán nhưng vấn đề là các bên chưa tìm được tiếng nói chung, nên khó có các thỏa thuận mang tính đột phá để chấm dứt xung đột.