Ukraine bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Theo báo Ukrainska Pravda, trong phiên họp Verkhovna Rada hôm nay (19/8), bà Halyna Mykhailiuk, đại diện của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Verkhovna Rada, đã trình bày việc đề cử ông Khmara từ bục phát biểu của quốc hội. Bà Mykhailiuk cho biết Tổng thống Zelensky hiện coi ông Khmara là ứng viên tối ưu cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Các đại diện phe đối lập bày tỏ sự bất bình, cho rằng họ muốn nghe phát biểu trực tiếp từ Tổng thống Zelensky và nghe ông giải thích lý do.

Theo luật Ukraine, chỉ công dân ngoài quân ngũ mới được giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Trả lời câu hỏi của một nghị sĩ về tư cách của mình, ông Khmara khẳng định bản thân đã xuất ngũ theo Điều 26 của Luật về nghĩa vụ quân sự và phục vụ trong quân đội như một phần của các biện pháp tổ chức nhân sự đối với sĩ quan cấp cao.

312 trong tổng số 424 nghị sĩ Quốc hội Ukraine sau đó đã bỏ phiếu tán thành việc bổ nhiệm ông Khmara làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã tuyên thệ nhậm chức tại bục phát biểu của quốc hội. Trong bài phát biểu của mình, ông Khmara nêu rõ các ưu tiên chính ở cương vị mới, bao gồm việc buộc phía Nga phải chấp nhận một nền hòa bình công bằng thông qua sức mạnh quân sự và việc sử dụng công nghệ hiệu quả. Ông Khmara cũng cam kết "Ukraine sẽ có nhiều vũ khí hơn và các đòn tấn công sẽ chính xác hơn".

Verkhovna Rada quyết định bổ nhiệm ông Khmara trong bối cảnh các cuộc biểu tình đòi phục chức cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, người bị Tổng thống Zelensky miễn nhiệm hồi tháng 7, đã diễn ra tại Ukraine trong hơn một tháng qua.