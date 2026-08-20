Ukraine tiếp tục phóng hơn 250 UAV về thủ đô Moskva, Nga

Trên ứng dụng nhắn tin Max, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin thông tin: “Từ 20h30 ngày 19/8 đến 7h30 ngày 20/8 (giờ địa phương), 250 máy bay không người lái bay về phía vùng Moskva; hầu hết chúng bị phá hủy ở những địa điểm xa xôi”. Tuy nhiên, vẫn có 28 máy bay không người lái (UAV) bị bắn hạ tại vùng Moskva.

Trước đó, Ukraine cũng thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn với 620 máy bay không người lái hướng đến thủ đô Moskva và tỉnh cùng tên. Trong đó, có 180 phi cơ bị phá hủy trên bầu trời tỉnh Moskva.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị máy bay không người lái. (Ảnh: AP)

Moskva lên án vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái của Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, khu dân cư bên trong lãnh thổ Nga và gọi đây là cuộc tấn công khủng bố nhằm bù đắp cho những thất bại của Kiev trên chiến trường, nơi lực lượng Nga tiếp tục tiến công đều đặn.

Cùng thời điểm, lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhà máy sản xuất máy bay không người lái và cơ sở khác ở Kiev có liên hệ với quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông tin cuộc tấn công đêm qua mới nhất bao gồm các tên lửa phóng từ mặt đất, trên không và trên biển cũng như máy bay không người lái tấn công.

Cơ sở công nghiệp thuộc nhà sản xuất vũ khí Fire Point bị trúng bom trong cuộc oanh tạc. Cơ sở này sản xuất linh kiện cho máy bay không người lái tầm xa và tầm trung, đồng thời lắp ráp và lưu trữ bộ phận đẩy cho tên lửa hành trình Flamingo.

Tại vùng Kiev, tên lửa và máy bay không người lái của Nga cũng tấn công trung tâm hậu cần Martusovka, nơi được sử dụng để lưu trữ và phân phối hàng hóa lưỡng dụng, bao gồm cả những mặt hàng dùng để sản xuất máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử.

Theo thông báo, kho nhiên liệu và chất bôi trơn chứa tới 8.000 m³ nhiên liệu dành cho quân đội Ukraine bị phá hủy tại thị trấn Brovary, phía đông thủ đô.

Theo các quan chức Nga, việc tăng cường cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào mục tiêu ở Ukraine là để đáp trả những hành động đó. Moskva khẳng định họ không tấn công dân thường, cuộc tấn công của họ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ lực lượng của Kiev.