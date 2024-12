Ukraine bất ngờ tấn công các mục tiêu chiến lược ở Nga bằng vũ khí tầm xa

Trong bài đăng trên Telegram, ông Pushilin cho biết lực lượng Ukraine đã nhắm vào vùng ngoại ô của Yenakiyevo, một thị trấn cách Donetsk khoảng 20 km về phía đông bắc, bằng "vũ khí chính xác tầm xa". Nhưng, ông không xác định cụ thể loại vũ khí được sử dụng.

Lính cứu hỏa dập tắt lửa ở các bồn chứa dầu tại một cơ sở lưu trữ sau cuộc tấn công của UAV Ukraine, thị trấn Klintsy thuộc vùng Bryansk, Nga, ngày 19/1. (Nguồn: Reuters)

"Chính quyền thành phố đã triển khai sơ tán dân cư gần khu vực bị tấn công để đảm bảo an toàn. May mắn không có thương vong", ông Pushilin thông tin. Phó giám đốc quận Aleksandr Demenkov cho biết việc sơ tán là tự nguyện và người dân được cung cấp nơi trú ẩn cùng thực phẩm an toàn.

Theo RIA Novosti, có tổng cộng 4 quả đạn pháo của Ukraine rơi xuống khu vực này. Một số báo cáo từ truyền thông Ukraine và địa phương cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng 3 tên lửa từ hệ thống HIMARS của Mỹ. Hệ thống này có khả năng phóng tên lửa GMLRS với tầm bắn lên tới 80 km hoặc tên lửa ATACMS với tầm bắn lên đến 300 km.

Truyền thông Ukraine khẳng định vụ tấn công nhằm vào một cơ sở quân sự, tuy nhiên Nga chưa xác nhận tuyên bố này.

Ngoài ra, Thống đốc Pushilin cũng cho biết một người đàn ông đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại khu vực Gorlovka, cách Yenakiyevo vài km về phía bắc. Ông nhấn mạnh, trong khu vực đã xảy ra tổng cộng 6 cuộc tấn công, bao gồm các vụ sử dụng vũ khí tầm xa, pháo 155mm và UAV.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định, bảo vệ người dân Donbass là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Tấn công cảng Taganrog và kho dầu ở Bryansk

Theo Reuters, ngày 11/12 Ukraine đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào các mục tiêu chiến lược của Nga, bao gồm cảng Taganrog ở Biển Azov và một kho dầu tại vùng Bryansk phía tây.

Tại cảng Taganrog, nằm cách biên giới Ukraine không xa, tên lửa của Ukraine đã làm hư hại 1 cơ sở công nghiệp và 14 phương tiện, theo Thống đốc tạm quyền vùng Rostov Yuri Slyusar. Các khu vực bị ảnh hưởng đã được cảnh sát phong tỏa để đảm bảo an toàn. Svetlana Kambulova, người đứng đầu thành phố Taganrog, cho biết cuộc tấn công đã làm hỏng một phần lò hơi, khiến 27 tòa nhà chung cư mất nhiệt.

Cảng Taganrog, với dân số khoảng 250.000 người, cũng là nơi gần một căn cứ không quân của Nga, nơi được cho là vận hành UAV, máy bay ném bom và các loại vũ khí khác để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine.

Trong khi đó, tại vùng Bryansk, một cuộc tấn công bằng UAV đã gây ra một vụ cháy lớn tại kho dầu, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 14 UAV của Ukraine trong khu vực. Theo hãng tin độc lập ASTRA của Nga, 1 nhà máy lọc dầu đã bị trúng đạn, khiến ngọn lửa bốc cao.

Vùng Bryansk là nơi có hệ thống đường ống Druzhba, một tuyến vận chuyển dầu quan trọng từ Tây Siberia và Biển Caspi đến châu Âu. Nhà điều hành đường ống Kazakhstan Kaztransoil cho biết tuyến Druzhba không bị ảnh hưởng và việc cung cấp dầu từ Kazakhstan vẫn diễn ra bình thường.

Phía Ukraine tuyên bố rằng các cuộc tấn công nhằm trả đũa các hành động phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, khiến khoảng một nửa công suất phát điện của Ukraine bị tê liệt, gây ra tình trạng mất điện diện rộng. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp vào lãnh thổ Nga có thể làm gia tăng căng thẳng và khiến xung đột lan rộng.

Trong tháng 11, Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS với sự cho phép từ Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden để tấn công vào Nga. Moscow sau đó đáp trả bằng cách bắn tên lửa siêu thanh vào thành phố Dnipro của Ukraine và tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 15 tên lửa ATACMS kể từ đó.

