UAV nghi của Nga xâm nhập không phận NATO lần thứ 2 trong tuần, ông Zelensky lên tiếng

Mẫu UAV tầm xa Geran-2 của Nga. Ảnh: Ukrainska Pravda.

“Ngày hôm nay, Romania đã phải điều động chiến đấu cơ vì một UAV Nga xuất hiện trong không phận của họ. Theo số liệu hiện có, chiếc UAV đã bay sâu khoảng 10 km vào lãnh thổ Romania và hiện diện trong không phận gần 50 phút. Ngoài ra, Ba Lan cũng đã phản ứng quân sự trước mối đe dọa từ UAV tấn công của Nga”, ông Zelensky cho biết, theo tờ Ukrainska Pravda.

“Quân đội Nga biết rõ UAV của họ bay tới đâu và có thể hoạt động trong bao lâu. Các đường bay đều được tính toán kỹ lưỡng. Đây không thể là sự tình cờ, không phải sai sót, cũng không phải do tự ý. Đây là sự mở rộng xung đột rõ ràng của Nga. Họ bắt đầu bằng những bước nhỏ, rồi sau đó sẽ gây ra những tổn thất lớn”, ông Zelensky lên tiếng việc UAV Nga ngày càng xuất hiện ở miền tây Ukraine, sau đó vươn sang các nước láng giềng thuộc NATO như Ba Lan hay Romania.

Theo Tổng thống Ukraine, Nga nhiều khả năng đã sử dụng không phận Belarus để phóng UAV vào lãnh thổ Ukraine, hướng về vùng Volyn ở miền tây.

Ông Zelensky kêu gọi hành động phòng ngừa, nhấn mạnh: “Đây không phải là những thách thức nhỏ. Cần có thêm biện pháp trừng phạt Nga, cần áp thuế với hàng hóa Nga. Cần có hệ thống phòng thủ tập thể – và Ukraine đã đề xuất với các đối tác về việc xây dựng cơ chế bảo vệ này. Đừng chờ đến khi hàng chục UAV Geran-2 và tên lửa đạn đạo Nga bay vào lãnh thổ NATO rồi mới đưa ra quyết định”.

Trước đó, Romania phát cảnh báo tới người dân, khuyến cáo khả năng có vật thể rơi từ trên không và yêu cầu thực hiện các bước an toàn cần thiết.

Bộ Quốc phòng Romania xác nhận không phận nước này đã bị UAV xâm nhập trong lúc Nga tiến hành tấn công cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Hai tiêm kích F-16 đã được triển khai, phát hiện UAV và theo dõi cho đến khi nó biến mất khỏi radar gần làng Chilia Veche.

Romania trấn an rằng UAV không bay qua khu dân cư và không tạo ra “mối đe dọa trực tiếp”, song các đội tìm kiếm đã sẵn sàng kiểm tra khả năng có mảnh vỡ rơi xuống đất.

Trước đó, Romania đã nhiều lần chứng kiến các mảnh vỡ UAV nghi của Nga rơi xuống lãnh thổ. Hồi tháng 2, quốc hội Romania đã thông qua đạo luật cho phép quân đội bắn hạ UAV xâm phạm không phận.

Ở Ba Lan, nước này cũng đã điều động chiến đấu cơ sau khi xuất hiện nguy cơ UAV nghi của Nga xâm nhập khu vực giáp biên giới Ukraine. Sân bay Lublin phải tạm thời ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận thông tin có UAV bay vào lãnh thổ Romania.